Google aktualisiert Workspace, neue Einstellungen zur Privatsphäre greifen jetzt

Mehrere Updates für Workspace führt Google in den kommenden Wochen ein. Zum einen erhalten Anwender neue Funktionen für Docs: Mit an Bord ist nun eine automatische Markdown-Erkennung, die sich auf Wunsch einschalten lässt. Zum Start wandelt das Programm Überschriften, fett und kursiv geschriebenen sowie durchgestrichenen Text und Links selbsttätig aus der Markdown-Syntax um.

Externe buchen ihre Termine selbst

Des Weiteren erhalten Unternehmensnutzer eine neue Buchungsseite für Termine, die sie an Externe schicken können. Letztere können auf dieser einen Termin mit der Person eintragen; die Software stellt im Hintergrund sicher, dass es keine Kollisionen mit anderen Buchungen gibt. Die Funktion richtet sich zum Beispiel an Kunden oder Schüler, die hierfür kein Google-Konto benötigen.

Einmal eingerichtet, können Kunden ihren Terminwunsch auf der neuen Buchungsseite selbst eintragen. (Bild: Google)

Außerdem können Administratoren nun in der Videokonferenzsoftware Meet zentral festlegen, ob die Funktionen Chat, Präsentation, Fragen und Antworten sowie Umfragen zur Verfügung stehen sollen. Zuvor musste der Organisator all dies bei jedem einzelnen Anruf festlegen. Standardmäßig sind all diese Features aktiviert.

Neue Einstellungen zur Privatsphäre greifen

Bereits Anfang Februar 2022 hatte Google angekündigt, die "Web- & App-Aktivitäten" in der Admin-Konsole von Workspace grundlegend zu ändern. Anwender müssen nun viele Einstellungen zur Privatsphäre selbst vornehmen, Administratoren verlieren teils die zentrale Kontrolle. Zudem schaltet der Anbieter das Aufzeichnen des individuellen Suchverlaufs wieder ein, selbst wenn dies zuvor explizit unterbunden war.

All diese Änderungen zur Privatsphäre und zum Datenschutz greifen ab sofort. Wer seinen Nutzern mehr Informationen zu den Einstellungen bereitstellen will, findet diese in einem Support-Dokument bei Google. Mehr Details zur Markdown-Erkennung, den Buchungsseiten für Termine und der zentralen Konfiguration von Meet stehen im Workspace-Blog.

(fo)