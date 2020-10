Google beendet Produktion seiner Alarmanlage "Nest Secure"

Die Produktionslinie der einfachen Alarmanlage "Nest Secure" wird von Google nicht mehr weitergeführt. Laut Googles Angaben soll die Funktionalität der bereits gekauften Produkte weiter bestehen bleiben. Das Alarmanlagensystem erschien Ende 2017 in der USA, in Deutschland wurde es dagegen nie verkauft.

Wie Google gegenüber Android Police bestätigte, wird der "Nest Secure" nicht mehr weiter verkauft. Auch auf der dazugehörigen Google-Seite prangert nun das "No longer available" Symbol über das Produkt. Das simple Alarmanlagensystem besaß Bewegungssensoren und eine Docking Station mit Tastatur namens "Nest Guard", mithilfe eines NFC-Anhängers konnte die Alarmanlage am Docking scharf gestellt werden.

Ein überraschendes Mikrofon

Zum Eklat kam es Anfang 2019 als herauskam, dass Google in jedem "Nest Guard" ein Mikrofon eingebaut hatte, ohne das irgendwie mitzuteilen. Es habe sich lediglich um ein Versehen gehandelt, hatte Google beteuert, nachdem das bekannt geworden war. Das Mikrofon sei für künftige Updates eingebaut worden, um eine Sprachsteuerung nachreichen zu können. Für das heimliche Mikrofon hatte es heftige Kritik von Datenschützern gegeben.

