Google bringt neue Foto-Bearbeitungs- und Audio-Schnitt-Funktion für Android

Google will die Bearbeitung von Fotos und Audiodateien auf Android-Geräten verbessern. Die neuen Funktionen setzen dabei auf Machine Learning. Zunächst werden das Pixel 4a und Pixel 5 damit bestückt, weitere Geräte sollen folgen.

Die Google Fotos-App macht dann "kluge Vorschläge", wie man ein Bild bearbeiten sollte, schreibt Google. Bisher kann die App für gesamte Fotos mögliche Verbesserungen aufzeigen, etwa Aufhellen, Drehen oder die Archivierung. Geht man nun in den Bearbeitungsmodus, gibt es einen neuen Tab für Machine-Learning-Vorschläge, die auf das ausgewählte Foto zugeschnitten sind. Dazu gehören weiterhin beispielsweise Helligkeit und Kontrast aber auch der Porträtmodus und weitere Verbesserungen. Die Veränderungen, die Google vornimmt, werden dabei im unteren Bereich so angezeigt, als ob man sie selbst bedient. Wählt man einen Vorschlag aus, lassen sich die Bilder zusätzlich manuell bearbeiten.

Der Porträtmodus wird ebenfalls mit Machine-Learning ausgestattet. Dabei geht es vor allem um das optimale Licht auf Gesichtern – während der Aufnahme und bei der nachträglichen Bearbeitung. Fotos, die nicht im Modus selbst geschossen wurden, können zum Porträt umgewandelt werden.

Audio per Transkript schneiden

Auch für Audiodateien gibt es neue Funktionen, die Google in einem Blogbeitrag zu den neuen Android-Telefonen ankündigt. Aufnahmen können bereits in Echtzeit transkribiert werden. Nun ist es auch möglich, in einem Transkript eine Passage auszuwählen, die dann automatisch als einzelne Audiodatei geschnitten wird. Um den Überblick innerhalb des Textes zu verbessern, markiert Google Schlagworte, zu denen man dann auch springen kann. Audioaufnahmen können auch ohne Internetverbindung gemacht, transkribiert und bearbeitet werden.

Google hat am gestrigen Mittwoch seine neuen Smartphones, das Pixel 4a 5G und das Pixel 5, vorgestellt. Das neuste Modell kommt ebenfalls mit 5G, 90-Hz-OLED, größerem Akku und wird deutlich günstiger als sein Vorgänger.

(emw)