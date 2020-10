Google bringt neue Sicherheitsfunktionen und Gastmodus für Assistenten heraus

Google führt erneut Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen ein. Sicherheitswarnungen zeigt Google künftig auch in jenen Apps an, die gerade genutzt werden. Ein Gastmodus für Assistenten sorgt dafür, dass Interaktionen nicht mehr mit dem eigenen Google-Konto verknüpft werden. Die Ankündigung kommt im Rahmen des European Cyber Security Month.

Die Warnungen erscheinen bei ernsten Risiken für die Kontosicherheit. Entsprechend natürlich nur, wenn man auch angemeldet ist. Dann ist es wiederum egal, ob man gerade Google Maps benutzt oder seine Mails checkt, Google meldet sich im eigenen App-Kosmos mit dem Hinweis. Dieser wird gut sichtbar im Profilbild des Nutzers angezeigt und enthält auch sogleich Vorschläge zum weiteren Vorgehen. Ähnliches ist gerade auch für Chrome eingeführt worden, dort können Entwickler die Seite für Passwortänderungen hinterlegen, die Google dann in den Hinweisen bei kompromittierten Passwörtern, als Link einbaut. Laut Google sind die nun kommenden Warnungen sicher gegen Spoofing, also Manipulationen.

Weniger Speichern, mehr Übersicht

Im Gastmodus, der in den kommenden Monaten für Assistenten erscheinen soll, verknüpft Google keine Interaktionen mit dem genutzten Konto – also ähnlich einem Inkognitomodus bei anderen Diensten. Er lässt sich per Sprachbefehl aktivieren und freilich ebenso deaktivieren. Außerhalb des Gastmodus bleibt die Option bestehen, Sprachbefehle nachträglich zu löschen.

Damit man noch leichter zu den eigenen Sicherheitseinstellungen kommt, soll es bald auch möglich sein, in der Suche einzugeben "Ist mein Google Konto sicher?" – und bei den entsprechenden Informationen zu landen. Dann sollen sich auch die besuchten Orte anpassen lassen, kündigt Google in einem Blogbeitrag an.

Lesen Sie auch Google Workspace: Verknüpfung der Dienste samt neuem Design

Bereits im Sommer diesen Jahres hatte Google erklärt, mehr Wert auf Sicherheits- und Datenschutzfunktionen zu legen. Dazu gehörte das standardmäßige Blockieren von Drittanbieter-Cookies im Inkognitomodus und das manuelle Sperren einzelner Cookies. Aber auch die Einstellungen für etwa Berechtigungen sollten präsenter werden.

(emw)