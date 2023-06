Rückkehr aus Homeoffice: Google erhöht Druck auf Mitarbeiter

Google erhöht den Druck auf seine Mitarbeiter, aus dem Homeoffice wieder zurück in die Büros zu kommen. Das berichtet das Wall Street Journal (WSJ) am Mittwoch. Demnach beabsichtigt der Konzern, Anwesenheiten im Büro in die Leistungsbeurteilung einfließen zu lassen. Zudem sollen "Erinnerungen" an Mitarbeiter versendet werden, die weniger im Büro anwesend sind. Google verspricht sich von der Rückkehr aus dem Homeoffice nach der Pandemie eine Stärkung der persönlichen Zusammenarbeit.

In einer Rundmail von Googles Chief People Officer Fiona Cicconi an alle Google-Mitarbeiter kündigte der Konzern am Mittwoch die beabsichtigten Maßnahmen an. Demnach würden neue Anträge auf Vollzeitarbeit nur noch in Ausnahmefällen genehmigt werden. Die Mitarbeiter müssen an drei Tagen im Büro anwesend sein. Zuvor hieß es, dass rund 20 Prozent der Mitarbeiter Vollzeit aus der Ferne arbeiten dürfen. Das gelte bereits seit April 2022.

Persönliche Zusammenarbeit stärken

Nach Angaben von Google würden sich die meisten Mitarbeiter an diese Vorgaben halten. Google sieht es als nachgewiesen an, dass sich Google-Mitarbeiter stärker mit dem Unternehmen und anderen Mitarbeitern verbunden fühlen, wenn sie mindestens drei Tage in der Woche anwesend sind und mit ihnen am selben Ort arbeiten. "Natürlich glaubt nicht jeder an 'magische Flurgespräche', aber es steht außer Frage, dass die Zusammenarbeit im selben Raum einen positiven Unterschied macht", zitiert das WSJ Cicconi.

Viele neue Projekte, die Google auf Googles I/O-Konferenz vorgestellt hatte, seien aus persönlicher Zusammenarbeit entstanden, begründet Cicconi die eingeschlagenen Schritte weiter. Ausnahmen werde es aber weiterhin geben: etwa bei Luftqualitätswarnungen aufgrund von Waldbränden in Kanada, wie es sie in dieser Woche in Kanada und an der US-Ostküste gegeben habe.

Google folgt damit weiteren großen Tech-Konzernen wie Amazon, Meta und Apple, die bereits frühzeitig das Arbeiten aus der Ferne wieder eingeschränkt haben und mit teils drastischen Maßnahmen durchsetzen. Einige Unternehmen haben etwa die Anwesenheit im Büro mit Leistungen und Gehältern verknüpft. Das war teilweise auf heftigen Widerstand gestoßen.

Dass Google auf die Rückkehr der Mitarbeiter aus dem Homeoffice drängt, ist auch dem Umstand geschuldet, dass der Konzern 2021 angekündigt hatte, rund 7 Milliarden US-Dollar für neue Büros und Rechenzentren ausgeben zu wollen. Die Büros wollen nun nach dem Ausklingen der Corona-Pandemie gefüllt werden. Nach einem Jahr der hybriden Arbeit integriert Google nun diesen Ansatz in seine Arbeitsrichtlinien.

(olb)