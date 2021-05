Google eröffnet erstes komplett eigenes Ladengeschäft nach Vorbild Apple Store

Google steigt mit der Eröffnung eines dauerhaften Ladengeschäfts in den klassischen Einzelhandel ein. Der erste sogenannte Google Store soll in diesem Sommer im New Yorker Stadtteil Chelsea aufmachen, wo das Unternehmen bereits seine US-Ostküstenzentrale besitzt. Google will dort unter anderem seine Pixel-Handys und -Notebooks sowie Fitbit-Fitness-Tracker und Smarthome-Equipment der Marke Nest anbieten.

Die Tochter des Alphabet-Konzerns setzt damit auf das Erfolgsrezept des iPhone-Riesen Apple, der Hunderte solcher Geschäfte betreibt und damit schon seit Jahren seine Umsätze steigert. Im Google Store werden laut Firmen-Blog nicht nur Produkte verkauft. Experten sollen dort auch technischen Kundendienst anbieten, beispielsweise bei defekten Pixel-Bildschirmen oder Problemen bei der Installation helfen. Zudem dürften wohl Dienstleistungen wie Abos oder Googles Mobilfunkangebot Fi feilgeboten werden.

Nicht der erste Versuch, aber der erste offizielle

Der Google Store in New York ist nach Zählung Ars Technicas der vierte Versuch Googles, ein eigenes Ladengeschäft aufzuziehen. Zuvor gab es über die Jahre Gerüchte über Stores in Chicago und im New Yorker Stadtteil Soho. Daraus ist aber genauso wenig Konkretes geworden wie aus den schwimmenden Shops für Google Glass.

Bisher ist Google in den USA in diversen Filialen des Einzelhändlers Best Buy sowie in Großbritannien in der Kette Dixon's mit "Chrome Stores" vertreten, in denen von Google ausgebildete Berater arbeiten. Berichte, dass Google eigene Ladengeschäfte plant, gibt es bereits seit 2013. Nun hat der Internet-Konzern erstmals offiziell einen Google Store angekündigt.

(mit Material der dpa)

(fds)