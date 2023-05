Google führt den blauen Haken ein: Verifizierte E-Mails im Gmail-Postfach

Ab sofort zeigen blaue Haken in Googlemail an, dass E-Mails von verifizierten Firmenkonten stammen. Das neue Symbol erscheint dann neben dem Absendernamen bei denjenigen E-Mail-Accounts, die sich über das Verfahren Brand Indicators for Message Identification (BIMI) haben prüfen lassen.

BIMI ermöglicht es seit 2018, Firmen-Mailadressen mit einem Logo neben der Absenderadresse anzuzeigen – zumindest in E-Mail-Clients, die das Feature unterstützen. An der Initiative ist neben Google auch Microsoft und Oath beteiligt. Die Authentifizierung des E-Mail-Accounts soll nicht nur Menschen, sondern auch E-Mail-Security-Systemen bei der Identifizierung von Spam helfen. Wer sie erfolgreich durchlaufen hat, wird von Google ab sofort auch mit dem blauen Haken geadelt.

Der Rollout des neuen Sicherheits-Features in Googlemail soll binnen der nächsten Tage abgeschlossen sein. Blaue Haken sehen dann alle Gmail-User: von der Workspace-, über G-Suite-Basic- und Business-Kundschaft bis hin zum persönlichen Google-Konto. Firmen, die sich per BIMI authentifizieren lassen wollen, bekommen die Anleitung dazu im Google-Blog. Bei Twitter wurde der Nachweis nach der Übernahme durch Elon Musk zuletzt monetarisiert. Anders als bei Twitter erhebt Google zwar keine direkten Gebühren für den blauen Haken, Kosten fallen bei der BIMI-Registrierung aber dennoch an.

(jvo)