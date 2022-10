Google gibt nicht auf: RCS-Messenger mit neuen Funktionen und neuem Icon

Gedacht als (eigene) Alternative für WhatsApp, das geschlossene System der iMessages & Co. versucht Google weiter seinen eher schleppend anlaufenden Nachrichtendienst und damit den RCS-Standard durchzubringen. Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer seien an Bord, sagt Google. Sie bekommen nun weitere Funktionen. Die wiederum freilich noch mehr Menschen überzeugen sollen, den Messenger beziehungsweise Messengerstandard zu wechseln.

So soll es bald möglich sein, mit den RCS-Nachrichten der Messages-App von Google, auf einzelne Mitteilungen direkt zu antworten, eine Funktion, die in anderen Messengern bereits vorhanden ist. Auch können bereits Emoji-Reaktionen von iPhones, also jene, die bei Halten der Nachricht angeboten werden, in den RCS-Nachrichten auf Android-Geräten angezeigt werden. Künftig soll es zudem möglich sein, auf iPhone-SMS mit Emojis zu reagieren.

Nix geht ohne KI-Funktionen

Sprachnachrichten bekommen Machine-Learning-Unterstützung, die Audio transkribiert – falls es mal zu laut um einen herum ist, so dass eine Nachricht nicht abgehört werden kann, erklärt Google im Blogbeitrag. Nachdem diese Funktion bereits für das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro angekündigt war, kommt sie nun auch auf das Pixel 6, Pixel 6A, Pixel 6 Pro, Samsung Galaxy S22 und das Galaxy Fold 4.

Eine Erinnerungsfunktion lässt in den Nachrichten Termine aufplöppen, Youtube-Videos lassen sich direkt im Messenger abspielen. Nachrichten lassen sich mit einem Stern markieren und entsprechend wiederfinden. Bei solchen, die augenscheinlich eine Adresse oder Telefonnummer beinhalten, schlägt Google vor, sie zu speichern. Der Messenger schlägt ebenfalls vor, anzurufen, erkennt er (eine ziemlich offensichtliche) Notwendigkeit dafür – zum Beispiel die Frage, ob jemand Zeit zum Telefonieren hat.

Nachrichten aus dem Flugzeug und neues Icon

Nachrichten und alle Funktionen von Messages by Google funktionieren auf dem Smartphone, aber auch über Chromebooks und die Pixel Watch. Bonus für Vielflieger: Dank einer Kooperation mit United Airlines können RCS-Nachrichten mit United Wifi auch in der Luft verschickt und empfangen werden.

Google hat auch ein neues Icon für den Messenger parat. Statt Text auf blauer Blase gibt es nun eine doppelte blaue Sprechblase – entsprechend dem unternehmensweiten "Material You Themes" variabel.

(Bild: Google Blogbeitrag)

RCS, steht für Rich Communication Service, ist ein offener Standard in Google-Händen, der als Nachfolger der SMS betrachtet werden kann – nur WLAN-tauglich, mit all den Vorteilen. Und inzwischen Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Allerdings war die Verteilung des Standards schwierig, Provider wollten nicht so recht mitmachen. Google legte daraufhin auf eigene Faust los und fordert inzwischen auch von Apple die Umstellung beziehungsweise zusätzliche Unterstützung. Apple weigere sich, einen "modernen Textnachrichten-Standard" zu unterstützen, heißt es in einer Kampagne. Das sorge für viele Probleme wie den fehlenden Gelesen-Status, unscharfe Videos und den Zwang, SMS- und MMS-Nachrichten über das Mobilfunknetz statt über WLAN zu verschicken.

(emw)