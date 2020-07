Google integriert Chat, Rooms und Meet in Gmail für G-Suite-Nutzer

Gmail für G-Suite-Kunden ist bald nicht mehr bloß eine Mail-App. Google integriert im Rahmen eines Redesigns die Kommunikationsdienste von Chat, Rooms und Meet. Noch in dieser Woche sollen die ersten Nutzer einen Preview-Zugang bekommen, bis Ende des Jahres soll die umgestaltete App allen Kunden zur Verfügung stehen. Ob und wann auch Privatkunden von der Änderung profitieren, ist bisher unklar.

Die Integration betrifft sowohl die mobile als auch die Windows-Desktop-Version. Es gibt bereits Verlinkungen innerhalb verschiedener Apps, über die Gmail-App lässt sich etwa durch einen Tab eine Videokonferenz in Meet öffnen. Mit dem Redesign geht die Verschmelzung nun noch weiter. Der Chat selbst bekommt auch noch eine Suchfunktion, wie die in Mails bereits vorhandene. Zunächst hatte der Twitter-Nutzer Tahin Rahman in den Ankündigungen zu Googles "Cloud Next 20"-Events Bilder des neuen Looks entdeckt, Google selbst bestätigte kurz darauf das Vorhaben in einer Session.

Mehr Dienste, weniger Dienste, konkurrierende Dienste

Die Zusammenlegung soll natürlich praktisch sein, gerade für Menschen, die verschiedene Google-Dienste beruflich im Einsatz haben. Google bietet reihenweise Dienste an, die ähnliche oder überlappende Funktionen bieten. So ist Meet der Kommunikationsdienst für den professionellen Bereich, Duo war ursprünglich für private Zwecke gedacht – durch eine kostenlose Variante von Meet und das Hinzufügen von Funktionen in Duo nähern sich die beiden jedoch an. Der Umstand, dass zahlreiche Anwendungen im Hause Google nebeneinander entworfen und weiterentwickelt wurden, ohne ein "gemeinsames Ziel" zu haben, erklärt Javier Soltero, soll enden.

Meet ist einer der Nachfolger von Google Hangouts, das vergangenes Jahr in Rente gegangen war. Stattdessen mussten Kunden auf Meet und Chats wechseln, was zunächst wohl das Gegenteil einer Zusammenlegung ist.

Mit der Integration in Gmail geht Google nun klar auf Konkurrenz zu Microsoft mit Teams und Slack, die beide unterschiedliche Kommunikationslösungen in einer Anwendung anbieten. Diese tragen bereits einen sehr offenen Wettbewerb aus, in dem erst kürzlich der Slack-Chef monierte, Microsoft werde nicht ausreichend reguliert und handele nicht fair.

(emw)