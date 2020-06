Google integriert Videokonferenzdienst Meet in mobiles Gmail

Die Gmail-App für iOS und Android bekommt einen neuen Tab für Meet, den Videokonferenzdienst von Google. Zum einen können darüber angesetzte Meetings im Kalender eingesehen werden. Zum anderen lässt sich auch direkt eine Videokonferenz starten. Die Funktion erscheint sukzessive.

In der integrierten Meet-Funktion kann man ein neues Meeting erstellen, den Link dazu weiterleiten und den Termin in den Kalender übertragen. Um an Konferenzen teilzunehmen, gibt es die Option, einen Code einzugeben. Damit möchte Google laut eines Blogbeitrags die Nutzung von Videodiensten im Alltag noch angenehmer machen.

Der Meet-Reiter kann auch aus der Gmail-App entfernt werden. Dafür muss man in die Einstellungen gehen, unter den Kontoinformationen gibt es die entsprechende Möglichkeit.

Mehr Funktionen für die Videokonferenzdienste

Meet ist der professionelle Videokonferenzdienst von Google. Er steht derzeit in einer kostenlosen Variante zur Verfügung, bei der es keines Kontos bedarf. Die Funktionen sind erst kürzlich erweitert worden, so können etwa mehr Teilnehmer gleichzeitig in der Kachelansicht gesehen werden. Auch Google Duo, der eher für den privaten Gebrauch gedachte Dienst, ist überarbeitet worden. In der mobilen Version lassen sich seit kurzem Fotos während der Gespräche machen, man kann Einladungen nun auch einfach per Link verschicken.

