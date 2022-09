Google öffnet die "AI Test Kitchen" – Demos zeigen LaMDAs Fortschritte

Informationen bekommen in einer Art Konversation, in der man auch mit Freunden und der Familie spricht, so denkt Google die Zukunft. Nutzerinnen und Nutzer können sich nun schonmal ein Bild davon machen, in dem sie sich für die "AI Test Kitchen" anmelden. In der App kann man LaMDA, Googles Language Model for Dialogue Applications, testen. Auch Kritik und Problemmeldungen sind erwünscht. Der Anmeldeprozess und die Freigabe dauern allerdings gegebenenfalls noch eine Weile.

Die Test-Küche soll künftig weitere Künstliche Intelligenz (KI) beherbergen. Zunächst steht LaMDA bereit. In verschiedenen Demos lässt sich mit der KI reden. Google schreibt dazu: "Beim Testen der Demos wirst du sehen, dass LaMDA zügig kreative Antworten geben kann. Diese Stärke des Models ist zugleich aber auch eine Herausforderung, da die Antworten unangemessen oder unpassend sein können." Ein Google-Mitarbeiter ist sogar der Meinung, der Chatbot habe bereits ein Bewusstsein entwickelt. Das steht in der App nicht zur Debatte.

Mit LaMDA chatten

Dafür dürfen Stresstests gemacht werden. Diese führt Google mit einem eigenen Team auch selbst durch. Man wolle mit einem "gegenteiligen Mindset" checken, wie LaMDA reagiert: "Wir haben dadurch weitere gefährdende, wenn auch suptile, Reaktionen gefunden." Google erklärt auch ganz unverhohlen, dass die Trainingsdaten Stereotype festigen, und dass Antworten durch den Bias toxisch sein können. Man habe erneut Verbesserungen an den Filtern vorgenommen, die Inhalte verhindern sollen, die illegal, gefährdent, sexualisiert und hasserfüllt sind.

Ein Demo – und damit eine speziell entwickelte Technik – sieht vor, dass die KI immer bei demselben Thema bleibt, auch wenn die Fragen und Antworten versuchen, in eine andere Richtung vorzustoßen. Das soll eine Art Schutzgeländer oder eine Begrenzung darstellen, denn die LaMDA kennt quasi kein Ende des Dialogs. In der Test-Küche ist das Thema etwa "Hunde".

(Bild: Screenshot Google AI Testkitchen)

Google erhofft sich, dass die Tester hilfreiches Feedback geben. Dazu kann man jede Antwort bewerten, als beispielsweise nett, off-topic oder offensiv. Diese Bewertungen werden nicht mit dem Google-Konto verknüpft, verspricht Google. Um die "AI Test Kitchen" zu nutzen, bedarf es allerdings die Anmeldung mit eben jenem Account.

(emw)