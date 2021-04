Smart Home: Google stellt Wifi-App zugunsten von Google Home ein

Google will zusammen mit der Veröffentlichung neuer Smart-Home-Produkte auch deren Bedienweise ändern. Googles Wifi-App soll schon in wenigen Wochen nicht mehr verfügbar sein. Deren Funktionen gehen vollständig in der App Google Home auf.

Dass die Wifi-App eingestellt werden würde, hatte der Hersteller bereits 2019 angekündigt. Sie dient dazu, Geräte wie Googles WLAN-Router Nest Wifi und die Lautsprecher-Assistenten Home Mini beziehungsweise Nest Mini zu verbinden.

Nutzer sollen künftig die Google-Home-App verwenden. Sie hat vor kurzem ein Update erhalten und soll damit die Rolle der Google-Wifi-App vollständig übernehmen. Ab dem 25. Mai ist es laut Google nicht mehr möglich, neue Geräte mit der Google-Wifi-App einzurichten oder Netzwerke darüber zu ändern. Sind Geräte einmal zu Google Home migriert, lässt sich dieser Schritt nicht mehr rückgängig machen.

Im Juni will Google die App aus dem Play Store entfernen und den Support dafür einstellen. Die Supportdokumente zu Google Wifi und Google Nest Wifi nennen bereits jetzt ausschließlich die Google-Home-App. Von der Google-Wifi-App ist dort keine Rede mehr.

Googles App-Kuddelmuddel

Im Mesh-WLAN kommuniziert Googles WLAN-Router Nest Wifi mit einem oder mehreren Zugangspunkten und soll damit die Netzabdeckung erweitern. Als Google den Nest-Wifi-Router auf den Markt brachte, ließ sich dieser nur mit der Google-Home-App einrichten. Die unterstützte aber nicht alle Funktionen der Google-Wifi-App. Also waren übergangsweise beide Apps nötig. Mit diesem Durcheinander hat Google nun aufgeräumt. Die "Google Nest"-Hilfe verrät, wie sich Google Wifi-Geräte zur Google Home App migrieren lassen. (akr)