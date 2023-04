Google stoppt Bau des Campus in San José

Es sollte ein gigantischer Campus werden. Nun hat Google den Bau zunächst auf unbestimmte Zeit gestoppt. Zunächst hatte CNBC darüber berichtet, sie wollen es von einem Bauunternehmen erfahren haben. Ein Sprecher erklärte daraufhin gegenüber The Verge, man eruiere die eigenen Pläne hinsichtlich Investitionen in Immobilien, um die künftigen Bedürfnisse eines hybriden Arbeitsmodells, des Unternehmens und der Gemeinschaft zu treffen. Das klingt zumindest nicht danach, dass die ursprünglichen Pläne für den Campus noch umgesetzt werden könnten. Ein endgültiges Aus ist es aber dennoch wahrscheinlich nicht – Google ist auch Verpflichtungen gegenüber der Stadt eingegangen.

Mehr als 32 Hektar sollten im Westen von Downtown San José bebaut werden. Vor allem Bürogebäude, aber auch Wohnhäuser, Einkaufsmöglichkeiten und Platz für Kultur sowie Parkanlagen sollten entstehen. Die Pläne stammen vorwiegend aus Vor-Corona-Zeiten und damit auch aus jenen, in denen weniger Menschen dauerhaft oder häufig im Homeoffice arbeiteten. Nicht zuletzt die weltweiten Lockdowns haben dazu geführt, dass bei den großen Unternehmen von einer hybriden Arbeitswelt gesprochen und ausgegangen wird. Diese vereint Bürozeiten und mobile Arbeit. Sundar Pichai, Google-Chef, hatte schon 2020 angekündigt, alle Arbeitsplätze in diese Richtung umgestalten zu wollen.

Big Tech auf der Bremse

Google hat außerdem zuletzt etwa 12.000 Mitarbeiter entlassen. Diese Welle der Stellenstreichungen betrifft ebenfalls nahezu alle großen und Tech-Konzerne. Auch Meta und Amazon kündigten Tausenden Menschen. Dem voraus gingen ebenfalls falsche wirtschaftliche Annahmen aus Corona-Zeiten, die Rezession, aber auch ein Overhiring, also eine Vielzahl an Einstellungen, um zum einen der Konkurrenz Mitarbeiter vorzuenthalten, aber auch aus reinen Angeber-Gründen, wie Insider behaupten.

Amazon hat ebenfalls den Bau eines zweiten Hauptquartiers in Crystal City an der Grenze zu Washington D.C. gestoppt. Mitarbeiter sollen dort in ein kleineres Gebäude ziehen, das Gros des Prachtbaus in Form einer Doppelhelix wird zunächst nicht entstehen.

Unterdessen beschwichtigt der Bürgermeister San Josés laut The Verge die lokale Presse. Matt Mahan soll gesagt haben, Google hab in einem Telefonat bestätigt, dass sie an den Plänen für den Bau festhalten, jedoch der Zeitplan nicht eingehalten werden kann. Er erwartet bessere Zeiten, in denen Google wieder vermehrt Menschen einstellt und entsprechend Platz für diese brauchen wird.

(emw)