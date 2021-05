Google testet für Chrome einen RSS-basierten Folgen-Button

Weil es so viele verschiedene Wege gebe, wie man Webseiten im Internet folgen könne, will Google eine neue – und doch alte – Möglichkeit schaffen. Mittels eines in Chrome eingebauten Folgen-Knopfes. Dieser basiert auf dem offenen RSS-Webstandard.

Als Google 2018 den Google Reader eingestellt hat, hieß es noch, es sei das Ende und Aus von RSS. Zumindest büßte das Format danach an Popularität ein und verschwand seither zunehmend. Nun also das große Aufbäumen unter neuem Namen. "Unsere Vision ist es, Menschen zu helfen, direkt mit Verlagen und anderen Inhalte-Erstellern in Kontakt zu bleiben", schreibt Google im Chromium-Blogbeitrag. Noch laufen die Web-Feeds jedoch nur als früher Test. Bei Seiten, die keinen RSS-Feed anbieten, kann Google auf seinen Index zurückgreifen, um die letzten Veränderungen anzuzeigen.

Zunächst sollen sie einige Android-Nutzende in den USA mit Chrome Canary, also der Entwicklerversion des Browsers, sehen können. Das Prinzip für Anwender ist denkbar einfach, einfacher als es mit einem Reader ist. Klickt man den Follow-Button einer Seite unter Chrome, bekommen sie danach Benachrichtigungen in einem dafür bereits gestellten Bereich auf der Seite eines neuen Tabs.

Keine KI, keine kuratierten Inhalte

Viel mehr erklärt Google bisher allerdings noch nicht. In der Nacht hat es auf der Google I/O für Webentwickler ein Meet-up gegeben. Generelle Informationen für Entwickler will man veröffentlichen, wenn sich entscheidet, ob es beim Test bleibt oder die Funktion ausgebaut wird. Feedback ist willkommen, etwa auf Twitter unter den Web-Creators-Account.

Bisher klingt es, als seien die Follows weder kuratiert noch würden sie KI-basiert ausgespielt. Also anders als bei Googles Diensten wie Discover oder den Nachrichtenprodukten News und News Showcase. Auch taucht keine Form der Datenerhebung auf. Ob man eine Auswahl treffen kann in der Tab-Übersicht, Seiten selbst nach Themen sortieren oder Ähnliches, ist jedoch bisher unbekannt.

