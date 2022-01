Google übernimmt israelischen Cybersicherheitsspezialisten Siemplify

Google kauft für seinen Cloud-Geschäftszweig das in Israel ansässige Cybersicherheits-Start-up Siemplify zu einem bisher nicht näher genannten Betrag. Dies geht aus einem Beitrag im Google Cloud Blog hervor. Die Nachrichtenagentur Reuters will jedoch von mit dem Deal vertraute Personen erfahren haben, dass Google rund 500 Millionen US-Dollar, etwa 442,5 Millionen Euro, für den Sicherheitsspezialisten bezahlt.

Als Grund für die Übernahme nennt Google die steigende Bedrohungslage durch Cyberangriffe auf Geschäftskunden, die man durch die Verstärkung des Sicherheitsteams von Google Cloud mit Siemplify begegnen will. Siemplify soll dazu in das Sicherheitsteam von Google Cloud integriert werden.

Zusammen mit Simplify will Google Cloud künftig Unternehmen eine Möglichkeit an die Hand geben, ihre Bedrohungsabwehr besser verwalten zu können. Die Unternehmen stünden vor der Herausforderung, häufige und immer raffiniertere Cyberangriffe abwehren zu müssen, schreibt Google. Sicherheitsanalysten müssen deshalb in die Lage versetzt werden, mehr solcher Vorfälle mit höherer Komplexität in kürzerer Zeit lösen zu können. Mithilfe von Simplify sollen sie künftig weniger Spezialwissen benötigen und einen geringeren Aufwand haben, verspricht Google.

Integration in Google Chronicle

Siemplify biete dazu die passenden SOAR-Anwendungen (Security Orchestration, Automation and Response), die Googles Sicherheitsanalyse-Plattform Chronicle ergänzen sollen. Die SOAR-Fähigkeiten sollen nach Angaben von Google weiter ausgebaut werden. Letztlich sollen diese dann in Chronicle integriert werden, so das Ziel.

Google Cloud hat bereits in der Vergangenheit mit Siemplify zusammengearbeitet und hatte sich zu einer Übernahme entschlossen, nachdem Siemplify auf der Suche nach frischem Kapital von Investoren war. Bis dahin hatte das 2015 von Amos Stern, Alon Cohen und Garry Fatakhov gegründete Unternehmen rund 58 Millionen US-Dollar von Investoren, darunter die G20 Ventures und 83North, erhalten. Siemplify unterhält zwei Standorte in Tel Aviv und New York.

Im August 2021 hatte Google angekündigt, innerhalb von fünf Jahren 10 Milliarden US-Dollar in Cybersicherheit zu investieren. Die Investition in Siemplify ist ein Teil davon.

