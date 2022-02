Google verfeinert Suchfunktion in Filehosting-Dienst Drive

Google will die Suche nach Dateien in seinem Cloudspeicher Drive vereinfachen – künftig sollen sich Suchanfragen nach "Speicherort", "Dateityp", "Personen", "Zuletzt geändert" und "Aufgaben" filtern lassen. Die "Search chips" genannte Funktion verlässt damit die im November gestartete Beta-Phase und soll in spätestens zwei Wochen für alle verfügbar sein.

Verfeinerte Suchfunktion in Google Drive (Bild: Google)

Zuvor war die Funktion als Dropdown-Registerkarte in einer Suchleiste integriert. Die direkt über den Suchergebnissen befindliche Suchleiste soll leichter zu finden sein. Im Mai 2020 hatte Google die Funktion "Search chips" in sein E-Mail-Programm Gmail integriert.

Microsoft hatte Ende 2021 die Suche in Teams um die Kategorien "Alle", "Nachrichten", "Personen" und "Dateien" erweitert, um die Ergebnisseite zu verbessern.

(mack)