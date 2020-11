Google veröffentlicht Suchinteressen seit Corona: Frühstück und Döner beliebt

Den Deutschen ihr Frühstück und ihr Döner: Bei Google Maps waren dies die meistgesuchten Küchenarten von Gastronomie im Oktober, danach folgten Café, Ramen und Steakhouse. Im Vergleich zum Dezember 2019 stiegen die Anfragen nach Reservierungen über den Kartendienst um insgesamt etwa 300 Prozent. Deutschland ist damit europaweiter Spitzenreiter.

Google hat ein paar Zahlen zu Suchanfragen in Maps seit der Corona-Krise veröffentlicht. So sind die meisten Essensbestellungen über die Suchmaschine etwa sonntags eingegangen. Diese Funktion gibt es erst seit April und hat daher keinen echten Vergleichszeitraum. Nun wird die Bestelloption auch noch ausgeweitet. Will man mit einem Android- oder iOS-Gerät über Maps oder die Suche etwas zu essen bestellen, bekommt man künftig einen Live-Status-Bericht zu Abhol- und Lieferaufträgen samt voraussichtlicher Wartezeit. Zudem wird die Liefergebühr direkt angezeigt. Das beschränkt sich freilich auf Gastronomiebetriebe, die mitmachen und solche Informationen für Google freigeben.

Mehr Fahrradrouten, mehr lokale Corona-Infos

In Sachen Mobilität hat die Suche nach Fahrradrouten im September und Oktober im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 31 Prozent zugenommen. Das Interesse an öffentlichen Verkehrsmitteln hingegen nahm um 21 Prozent ab. Autorouten wurden von 2 Prozent mehr Menschen gesucht, zu Fuß wollten mit Google Maps 7 Prozent weniger gehen.

Die Corona-Informationen in Maps sollen zehn Millionen Menschen geholfen haben. Was "geholfen" bedeutet, ist in dem Blogbeitrag nicht näher beschrieben. In den kommenden Wochen soll der Bereich jedoch erweitert werden. Google möchte dort auf Mobilgeräten (iOS und Android) die Anzahl der registrierten Infektionsfälle sowie Links zu lokalen Behörden anzeigen. Dadurch soll man schnell und sicher Informationen bekommen, welche Maßnahmen in einer Region aktuell gelten.

Laut Google hat es in den vergangenen Monaten knapp 250 neue Funktionen und Verbesserungen in Google Maps gegeben.

