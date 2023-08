Quantencomputer-resistent: Google veröffentlicht sicherere Fido2-Implementierung

Quantencomputer bedrohen die Sicherheit von klassischen Verschlüsselungs-Verfahren, weshalb immer mehr Unternehmen mit der Zeit gehen und ihre Software mit Quantencomputer-resistenten Verfahren aufmotzen. So auch die Entwickler von Google, die kürzlich in einem Blogbeitrag eine Fido2-Implementierung vorstellten, die nicht nur immun gegen Angriffe von Quantencomputern sein soll, sondern auch besonders klein ausfällt. Das neue Modell entstand in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich.

Technisch erprobt

Bei der neuen Implementierung handelt es sich um ein hybrides Modell, das aus dem klassischen Verfahren ECDSA und dem Post-Quanten-Verfahren Crystals-Dilithium besteht. Die Verfahren sind gut erprobt: Erst vergangenes Jahr erklärte das National Institute of Standards and Technology (NIST) Dilitihium im langjährigen PQC-Auswahlverfahren zum Sieger in der Kategorie digitale Signaturen.

Ein hybrides Modell ist auch keine Seltenheit, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfiehlt es genauso wie die Forscher hinter Dilitihum. Der Sinn dahinter ist einfach: Sollte eines der beiden Verfahren geknackt werden, bleibt das Gesamtprodukt immer noch sicher. Dass das schnell passieren kann, zeigen die PQC-Verfahren SIKE und Rainbow, die beide 2022 überraschend aus dem Auswahlverfahren ausschieden, nachdem Kryptoanalytiker Angriffe gefunden hatten.

Platz eingespart

Zudem überwand Google eines der großen Nachteile von PQC-Verfahren: Sie verschlingen viel Speicherplatz und produzieren sehr große Signaturen. Das bereitet besonders ressourcenarmer Hardware wie den Fido-Sticks große Probleme. Zusammen mit den Forschern der ETH Zürichs gelang es, die Größe von Dilithium auf 20 KByte zu reduzieren, ohne auf die Sicherheit zu verzichten.

Ein Paper zu den technischen Hintergründen der neuen Implementierung erschien bereits im September vergangenen Jahres. Mittlerweile hat Google diese dem hauseigenen quelloffenen Fido2-Implementierung OpenSK hinzugefügt, sie ist im GitHub-Repository einsehbar.

