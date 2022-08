Google verwirrt Pixel-Besitzer mit Update auf Android 12 statt 13​

Google hat am Montag das Update auf Android 13 für Pixel-Smartphones angekündigt. Doch auf zahlreichen Geräten kam statt des erwarteten Android 13 ein gut 2 Gigabyte großes Update auf Android 12 an – und sorgte für Verwirrung. Google hat den Fehler bestätigt und will nun nachbessern.

Google hatte am Montagabend damit begonnen, die neue Android-Version 13 für seine Pixel-Smartphones zu verteilen. Nutzern, die das neue Android erwarteten, wurde stattdessen ein Update auf eine Version angekündigt, die sie schon hatten: Android 12 – so auch auf einem Pixel 6 Pro in unserer Redaktion. Das sorgte auf Reddit und in zahlreichen Foren für Verwirrung und einige Spekulationen.

Auch "unser" Pixel 6 Pro bekam erst Android 12 – und wartet noch auf 13. (Bild: heise online/Screenshot)

Google klärt auf

"Am 15. August erhielten Pixel-Geräte mit einer älteren Version von Android 12 den Hinweis auf ein zuvor bereits veröffentlichtes Android-12-Update, das Fehlerkorrekturen enthält", erklärt ein Sprecher auf Anfrage. "Im Hinblick auf das Release von Android 13 führte die Formulierung des Hinweises zu Verwirrungen, er wird derzeit für mehr Klarheit überarbeitet." Bei der Installation des 2,03 GByte großen Updates auf den Pixel-6-Geräten wird es mittlerweile nur noch als "Sicherheitsupdate" bezeichnet, mit der bei solchen Updates üblichen allgemeinen Beschreibung über behobene Fehler sowie verbesserte Leistung und Stabilität.

Bei der Installtion auf dem Pixel 6 Pro ist das zuvor als "Android 12" titluierte Update zum "Sicherheitsupdate" degradiert. (Bild: heise online/Screenshot)

Spekulationen, das Update auf Android 12 diene der Korrektur einer zuvor auf einigen Geräten falsch ausgespielten Firmware und damit der Vorbereitung auf Android 13, wollte Google nicht bestätigen. "Dieses Update ist unabhängig vom Android 13 Release, mit dessen Verteilung an unterstützte Pixel-Geräte wir am Montag begonnen haben", sagt der Sprecher.

Android 13 kommt

Das Update auf Android 13 wird im Laufe der nächsten Wochen auf immer mehr Pixel-Smartphones ab der 4. Generation ankommen, der genaue Zeitpunkt hängt dabei von der Freigabe durch den Netzbetreiber ab. "Die Nutzer werden einen Hinweis bekommen, sobald das Update für ihr Gerät zur Verfügung steht", erläutert der Google-Sprecher.

Nach dem Update auf Android 13 gibt es für die Pixel-6-Familie allerdings kein Zurück mehr. Auf der Downloadseite für Entwickler warnt Google, das mit Android 13 ein neuer Bootloader für Pixel 6a, Pixel 6 und Pixel 6 Pro ausgespielt wird, der ein anschließendes Downgrade auf Android 12 unmöglich macht.

(vbr)