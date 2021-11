Google will IndexNow testen, Lösung für WordPress wird noch diskutiert

Google will IndexNow testen. Bisher hatten sich nur Microsoft und Yandex für die Initiative zusammengetan, mit der Webmaster einfacher neue Inhalte an Suchmaschinen melden können. Mit dem Protokoll soll außerdem die Indizierung der Inhalte beschleunigt werden. Häufig sind die Crawler bei der zügigen Indizierung neuer Inhalte der Flaschenhals. Daher soll das neue Protokoll an der Stelle für Entlastung sorgen.

Übermittlung neuer Inhalte an das IndexNow API (Bild: Bing)

IndexNow bietet Website-Betreibern eine Software-Schnittstelle (API), über die sie am Projekt beteiligte Suchmaschinen über Änderungen am Inhalt der Webseite direkt benachrichtigen können. Allerdings hatten sich bisher lediglich Bing und Yandex für IndexNow zusammengeschlossen.

Google dominiert Suchmaschinenmarkt

Aktuell verfügt Microsofts Bing über einen weltweiten Marktanteil von 13 Prozent. Das russisch-niederländische Unternehmen Yandex kommt mit seiner Suchmaschine auf einen Marktanteil von etwa einem Prozent. Somit hat das Vorhaben bis jetzt eine begrenzte Reichweite. Google bestätigte gegenüber dem Search Engine Journal IndexNow testen zu wollen. Dies könnte mit einer Reichweitensteigerung einhergehen, da das Unternehmen den weltweiten Suchmaschinenmarkt mit 70 Prozent dominiert.

Warten auf WordPress

Ein möglicherweise weiterer geeigneter Partner könnte WordPress sein. Mit diesem CMS werden momentan knapp 43 Prozent aller Websites betrieben. Darum wäre es für das Projekt wichtig, dass auch das führende CMS mit von der Partie ist. Für WordPress hat Microsoft bereits eine Code-Lösung vorgeschlagen, aber einer der leitenden Entwickler bei WordPress scheint nicht begeistert von der Idee, dass der Code in den WordPress-Core integriert werden soll und schlägt stattdessen eine Plugin-Lösung vor.

Ein Plugin wäre für die WordPress-Entwickler eine geeignetere Möglichkeit, da die Betreuung des Plugins dann bei Microsoft liegen würde. Für Microsoft dagegen wäre es praktischer, wenn die Funktionalität von IndexNow direkt in WordPress integriert wäre, denn damit würde auf einen Schlag ein nicht zu verachtender Teil aller Websites das neue Protokoll unterstützen. Das könnte weitere Verhandlungen wesentlich erleichtern. Andere Plattformen, wie etwa Wix, Duda, Cloudflare, Akamai, Botify, Oncrawl, Onely, Yext und die Websites von Microsoft – GitHub, LinkedIn und MSN – unterstützen IndexNow bereits jetzt.

(mack)