Google will Pixel-Smartphones in Indien herstellen

Google erwägt, einen Teil der Produktion seiner Pixel-Smartphones nach Indien zu verlagern. Grund für die Überlegungen sind die starken Corona-Beschränkungen in China und die zunehmenden handelspolitischen Spannungen zwischen Washington und Peking.

Der US-Konzern habe Angebote von Herstellern eingeholt, um zwischen 500.000 und einer Million Einheiten des Pixel-Smartphones in Indien zu montieren, berichtete das Techportal The Information am Montag. Das entspricht 10 bis 20 Prozent der geschätzten Jahresproduktion der Pixel-Geräte, so der Bericht weiter.

Sollte Google den Plan umsetzen, wäre dies ein Zeichen für das wachsende Engagement des Unternehmens in seinem Smartphone-Geschäft, schreibt TechCrunch. Es werde dem Unternehmen wahrscheinlich auch helfen, vermutet das US-Onlineportal, den Verkauf von Pixel-Smartphones in dem Land zu verbessern, das der größte Markt des Unternehmens nach Nutzern ist.

Anreize für Produktion in Indien

Google hat es in den letzten drei Jahren versäumt, die Flaggschiff-Versionen seiner Telefone in Indien auf den Markt zu bringen und sich stattdessen darauf konzentriert, den Markt mit der Mittelklasse-Reihe der A-Serie zu bedienen, schreibt TechCrunch. Durch die lokale Produktion der Telefone im Land könne das Unternehmen die hohen Einfuhrzölle vermeiden, die Neu-Delhi derzeit auf Smartphones erhebt. Darüber hinaus bietet die indische Regierung eine Reihe von Anreizen für Unternehmen, die Hardware in Indien produzieren.

Laut The Information hat Google aber noch keine endgültige Entscheidung über die Verlagerung der Pixel-Produktion nach Indien getroffen. Auch müssten wohl weiterhin Komponenten aus China importiert werden. Nikkei Asia berichtete, dass Google auch Vietnam als weiteren Produktionsstandort in Betracht zieht.

Mitbewerber ebenfalls in Indien aktiv

Auch Googles Konkurrent Apple hat einen Teil seiner Produktion aus China heraus verlagert. Der US-Techkonzern begann vor fünf Jahren mit der Montage von iPhones in Indien und wird voraussichtlich die gerade erst vorgestellte iPhone-14-Reihe ebenfalls in Indien produzieren. Smartphonehersteller wie Xiaomi, Samsung, Oppo oder Vivo produzieren bereits seit mehreren Jahren Smartphones und eine Reihe anderer Geräte in Indien.

Immer mehr Konzerne schauen sich nach Alternativen zum Produktionsstandort China um, seit die globalen Lieferketten wiederholt unterbrochen wurden, weil Peking wichtige Technologiestandorte im Land wegen scharfer Corona-Restriktionen abriegelte. Kürzlich haben die USA den Export einiger High-End-Chips nach China verboten und damit die Spannungen mit dem asiatischen Land verschärft.

