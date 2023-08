Googles Project IDX: Entwicklungsumgebung mit KI-Assistent in der Cloud

Google hat mit Project IDX eine webbasierte Entwicklungsumgebung vorgestellt. Sie zielt auf Cross-Plattform-Projekte für das Web und die mobilen Betriebssysteme iOS und Android.

Das Frontend von Project IDX setzt auf Code - OSS auf, der Open-Source-Grundlage für Microsofts Visual Studio Code. Das Backend läuft in der Google Cloud, und die einzelnen Workspaces sind als Linux-basierte virtuelle Maschinen umgesetzt.

Frameworks und Sprachen

Project IDX ist auf Projekte mit den Frameworks Angular, Next.js, React, Svelte, Vue und Flutter ausgelegt. Bei den Programmiersprachen bietet die Entwicklungsumgebung derzeit eine Anbindung an JavaScript und Dart; Python und Go sollen in Kürze ebenso folgen wie zusätzliche Frameworks. Die Sprache Dart ist die Grundlage von Googles Framework Flutter, das ebenfalls auf die Cross-Plattform-Entwicklung zwischen Web und Mobile zielt.

Bisher existieren nur Symbolbilder und keine Screenshots von Project IDX, und die Webadresse im Bild ist nicht erreichbar, sondern das Projekt findet sich unter idx.dev. (Bild: Google)

Mit einer Import-Funktion kann Project IDX Projekte direkt aus GitHub-Repositories übernehmen. Außerdem bringt die Entwicklungsumgebung Vorlagen für neue Projekte mit den unterstützten Frameworks mit.

KI-Helferlein mit PaLM-Grundlage

Googles Familie von Sprachmodellen Codey ist wie GitHub Copilot speziell darauf ausgelegt, Code zu erstellen. Codey basiert auf Googles LLM (Large Language Model) PaLM 2 (Pathways Language Model) und kommt bereits in Googles Colab zum Einsatz.

Project IDX integriert Codey für die Autovervollständigung und zum Generieren von Code anhand eines integrierten Chatbots. Obendrein kann das KI-Modell Code von einer Programmiersprache in eine andere umwandeln und Kommentare erstellen. Mit der Aufforderung "explain this code" versucht Codey, vorhandenen Code zu erklären.

Vorschau und Hosting

Die Entwicklungsumgebung bietet eine integrierte Vorschaufunktion für Webanwendungen. In Kürze soll Project IDX zudem einen Emulator für Android-Apps und einen iOS-Simulator integrieren.

Für das Bereitstellen der Anwendungen bietet die Entwicklungsumgebung eine Anbindung an Googles Dienst Firebase Hosting.

Weitere Informationen lassen sich dem Developer-Blog bei Google entnehmen. Wer Project IDX testen möchte, kann sich auf der Projektseite für die Warteliste eintragen. Das Projekt hat derzeit Alphastatus. Informationen zu dem Preismodell oder dem Start einer öffentlichen Betaphase gibt es noch nicht.

