Googles Santa Tracker: Elfen arbeiten mit Maske und Abstand

Google weiß ja bekanntlich ungefähr alles – und entsprechend auch, was am Nordpol so kurz vor Weihnachten los ist. Nutzer, vor allem junge, können das Treiben in der Suchmaschine beobachten. Dabei erfahren sie etwa, dass auch Weihnachtselfen Maske tragen und versuchen beim Beladen der Kutsche den Abstand zu wahren.

Die Weihnachtsvorbereitungen sind laut Google im vollen Gange. Per Google Assistent lassen sich alle Neuigkeiten abrufen: "Hey Google, was gibt's Neues am Nordpol?" Im Elf-Maker können die Weihnachtsmann-Helfer quasi geboren werden, also erstellt. Im Spiel "Geschenke werfen" bereitet man den großen Ritt an Heiligabend vor. Bis an diesem Tag dann auch der Santa Tracker startet, bei dem man verfolgen kann, auf welchem Teil der Erde gerade Geschenke abgeworfen werden. In Googles Arts & Culture gibt es weihnachtliche Bilder zum Ausmalen.

(emw)