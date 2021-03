Googles Summer of Code 2021 sucht Studenten

Das Team hinter dem Google Summer of Code (GSoC) hat die Suche nach Studenten für das sommerliche Programmierevent gestartet. Studenten können sich ab sofort bis Dienstag, 13. April um 18:00 Uhr UTC auf der GSoC-Website registrieren und Projektvorschläge einreichen.

Zum 17. Mal bringt das Unternehmen Mentororganisationen, die neue Beitragende für ihre Open-Source-Projekte suchen, mit Studierenden zusammen, die sich als Entwickler in die Projekte einbringen. In den letzten sechzehn Jahren haben insgesamt 16.000 Studierende am GSoC teilgenommen.

Veränderte Rahmenbedingungen

In diesem Jahr findet das Event ausschließlich online statt. Alle Teilnehmenden erwartet ein Programm mit veränderten Rahmenbedingungen. Denn aufgrund der Pandemie durch COVID-19 ändert sich der Umfang der Projekte und der Zeitaufwand, den Studierende für ihre Projekte aufbringen müssen. Für ein Projekt ist ein Arbeitsaufwand von 175 Stunden über einen Zeitraum von 10 Wochen vorgesehen.

Studierende erhalten ein Stipendium, das auf dem erfolgreichen Abschluss ihrer Projektmeilensteine basiert. Darüber hinaus öffnet Google das Programm für Studierende ab 18 Jahren und für Studierende, die bis zum 17. Mai 2021 in ein post-akademisches Programm eingeschrieben sind – einschließlich College, Universität, Master-Programm und viele weitere.

Anmeldung bis 13. April

Interessierte sollten sich zuerst die Liste der GSoC-Organisationen für 2021 anschauen und nach Projektideen suchen, die für sie ansprechend sind. In einem zweiten Schritt sollten sie Kontakt zu den entsprechenden Organisationen aufnehmen, sich vorstellen und herausfinden, ob die eigenen Fähigkeiten und Interessen mit dem Angebot übereinstimmen. Aufgrund der begrenzten Plätze empfehlen die Veranstalter, ein aussagekräftiges Bewerbungsschreiben zu verfassen und frühzeitig einen ersten Entwurf einzureichen, um die Chancen auf eine Auswahl zu erhöhen. Google stellt Interessierten in einem Leitfaden weitere Informationen zur Bewerbung zur Verfügung. Nähere Informationen finden sich auf der Webseite zum Programmierevent und im Ankündigungsbeitrag auf Google Open Source Blog.

