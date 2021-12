Grafikfähiger IoT-Thermodrucker mit WLAN und Bluetooth

Der Hersteller M5Stack hat seine Serie modularer, stapelbarer ESP32-Komponenten um einen grafikfähigen Thermodrucker erweitert. Im ATOM Thermal Printer Kit ist der Drucker im Bundle mit einem ESP32-Modul (Atom Lite) für 59 US-Dollar zu haben. Der ESP32 übernimmt die Ansteuerung und Kommunikation. So kann der Drucker sogar per IoT (Internet of Things) in das Netzwerk eingebunden werden.

Mit dem M5Stack-ESP32-Board und einem Druckwerk für 58mm Rollen, bekommt man fast alles, was für den Einstieg gebraucht wird. Sogar ein Papp-Gehäuse, welches man aber sicher für den tatsächlichen Einsatz ersetzen wird. Nur ein 12V-Netzteil (2,5A) wird noch benötigt.

Der Drucker bietet Text, Grafik, Bar- und QR-Codes. Die vorinstallierte Firmware unterstützt den Access-Point-Mode (AP-Mode) bei dem man sich mit dem Smartphone oder Computer direkt mit dem Drucker verbindet sowie den MQTT-Notification-Mode, bei dem Inhalte aus MQTT-Nachrichten gedruckt werden.

Vom Hersteller wird die Arduino-IDE und UIFlow Visual Programming (ähnlich Googles Blockly) unterstützt. Der Arduino-Quellcode kann auf Github eingesehen werden. Weiterhin sind Informationen über den Druck von QR- und Barcodes, sowie den Grafikdruck verfügbar.

Der M5Stack-ATOM-Lite-Controller besitzt ein ESP32-Pico-D4 Modul, welches per WiFi and Bluetooth kommuniziert und 4GB Flashspeicher bietet. Der Controller ist aufgrund seines Formfaktors und des kleinen Ökosystems, das der Hersteller um ihn herum aufgebaut hat, auch einen zweiten Blick wert.

Der Drucker selbst, ist seriell per UART (9600bps, 8N1) angebunden und druckt Text, Grafik und QR-Codes mit 60mm/s auf auf 58mm Thermo-Papier. Dabei beträgt die Auflösung 203 dpi. Insgesamt misst der Drucker in seinem Pappgehäuse dann 151 × 79 × 66mm bei knapp unter 300g Gewicht. Der ATOM-Thermodrucker-Kit wird für 59 US-Dollar auf der Herstellerwebsite verkauft.

(caw)