Grafikkarten: AMD und Nvidia können die hohen Preise nicht halten

AMD und Nvidia können die hohen Preisempfehlungen für ihre aktuelle Grafikkarten-Generation nicht halten. Beide Hersteller haben die Preise in ihren eigenen Online-Stores reduziert, hinken anderen Händlern aber weiterhin hinterher – wer im Einzelhandel kauft, bezahlt weniger.

Bei Nvidia handelt es sich um die zweite Anpassung seit dem November 2022: Die Founders Edition der GeForce RTX 4090 kostet jetzt offiziell 1769 Euro, die Founders Edition der GeForce RTX 4080 hingegen 1329 Euro. Verglichen mit den ursprünglichen Preisempfehlungen entspricht das Senkungen von jeweils etwa neun Prozent.

In den USA hat Nvidia keine Anpassungen vorgenommen. Zumindest die jüngere Rabattrunde lässt sich auch mit einem für Europäer günstigen Währungskurs erklären: In den vergangenen Wochen stieg der Euro von 1,06 auf 1,10 US-Dollar. Die Preissenkungen würde Nvidia allerdings kaum an die Kunden weitergeben, wäre die Nachfrage hoch.

Eine eigene Version der GeForce RTX 4070 Ti bietet Nvidia derweil nicht an; die Founders Edition der GeForce RTX 4070 verweilt aktuell bei 659 Euro.

AMD verlangt für die Radeon RX 7900 XTX 1082 Euro und für die Radeon RX 7900 XT 920 Euro. Generell passt der Store-Betreiber Digital River die Preise für AMD laufend an den Währungskurs an. Im Falle der Radeon RX 7900 XT kommt allerdings explizit ein Rabatt obendrauf.

Hersteller-Stores meiden

Bei allen aktuellen Grafikkarten sind Interessierte trotzdem besser beraten, bei anderen Händlern zu kaufen. Die GeForce RTX 4070 (ab 599 €) oder GeForce RTX 4080 (ab 1199 €) etwa bekommt man so noch einmal deutlich günstiger.

Die Radeon RX 7900 XT ist derzeit in Form von XFX' Custom-Design (ab 839 €) mit großem Kühler am günstigsten zu haben. Sie hat eine hohe Rasterizer-Grafikleistung und mit 20 GByte einen üppigen Speicherausbau, hinkt Nvidias Konkurrenz aber bei der Effizienz und der Raytracing-Leistung hinterher. Bei der XTX-Version spielt Powercolor preislich vorn mit (ab 999 €).

(mma)