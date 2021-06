Grafikkarten: Nvidia mit teurer GeForce RTX 3080 Ti, attraktiverer RTX 3070 Ti

Auch weil die bisherigen GeForce-RTX-3000-Karten nach wie vor kaum zu bekommen sind, bringt Nvidia nun zwei neue Karten auf den Markt. Die GeForce RTX 3080 Ti soll für 1199 US-Dollar ab dem 3. Juni erhältlich sein, ihre kleinere Schwester GeForce RTX 3070 Ti für attraktivere 599 US-Dollar eine Woche später ab dem 10. Juni. Nach Einrechnung von Steuern und Wechselkurs liegen die empfohlenen Euro-Preise üblicherweise nah an diesen amerikanischen UVPs.

Was sich erst einmal paradox anhört, wird einleuchtender, wenn man bedenkt, dass diese Karten von Anfang an als LHR-Versionen auf den Markt kommen. Dabei handelt es sich um Karten, bei denen mit einer Kombination aus Geräte-ID, BIOS und Treiber die Leistung beim Schürfen der aktuell profitabelsten Kryptowährung Ether künstlich halbiert wird: LHR steht für Low Hash Rate. Für Miner, die ansonsten den Markt selbst zu Fantasiepreisen leerkaufen, werden solche Karten wenig attraktiv, sofern die Schutzmechanismen wirken. Das hat bei der RTX 3060 schon einmal nicht geklappt. Mitte Mai kündigte Nvidia an, LHR-Versionen auch der anderen GeForce-RTX-3000-Karten, darunter auch einen zweiten RTX-3060-Versuch, auf den Markt zu bringen, nur das Spitzenmodell RTX 3090 bleibt unverändert.

Sollten die Schutzmechanismen robust genug sein und nicht ein anderer Alt-Coin unerwartet profitabel werden, könnte die Verfügbarkeit der neuen Karten wesentlich besser als die der bisherigen werden und Gamer endlich wieder Grafikkarten zu vernünftigeren Preisen bekommen.

Wie alle RTX-3000-Karten ist ihre technische Grundlage Nvidias Ampere-Architektur, über deren Neuerung wir bereits ausführlich berichtet haben.

Mehr Speicher, mehr Leistung

Die teurere GeForce RTX 3080 Ti soll das Gaming-Zugpferd der RTX-3000-Reihe werden, kostet mit 1199 US-Dollar aber schon in der unverbindlichen Preisempfehlung einen saftigen Aufpreis gegenüber der RTX 3080. Dafür gibt es Rechenleistung beinahe auf dem Niveau der nochmals deutlich teueren RTX 3090. Wahrscheinlich gilt das auch für die Speichertransferrate. Die 12 GByte GDDR6X-Speicher sind mit 384 Bit jedenfalls genauso breit angebunden wie bei der 3090, ob Nvidia beim Speichertakt noch kleinere Abstriche geplant hat, dazu machte der Konzern im Vorfeld keine Angaben. Immerhin wird einer der Kritikpunkte, nämlich der mit 10 GByte ziemlich knappe Speicherausbau der RTX 3080, mit der 3080 Ti angegangen. Mit nunmehr 12 GByte ist man immerhin auf dem Niveau von AMDs Mittelklasse-Radeon RX 6700 XT.

Für deutlich mehr Nutzer spannend dürfte die GeForce RTX 3070 Ti werden. Gegenüber der kaum zu bekommenden RTX 3070 hat sie für nominell 100 US-Dollar Aufpreis bei der Rechenleistung nur geringfügig mehr zu bieten. Dafür stellt Nvidia den Speicher von GDDR6 auf die schnellere Variante GDDR6X um. Auch hier macht der Konzern keine Angaben zum Takt, aber geht man von den Taktraten der bisherigen GDDR6X-Karten RTX 3080 und 3090 aus, könnte die GeForce RTX 3070 Ti immerhin zwischen 35 und 39 Prozent mehr Speichertransferrate erreichen. Dadurch könnte die Rechenleistung besser genutzt werden und der Performance-Vorsprung vor der RTX 3070 größer als die 7 Prozent höheren FP32-TFlops ausfallen.

Technische Daten: GeForce RTX 3070 Ti und RTX 3080 Ti Modell GeForce … RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 RTX 3070 Ti RTX 3070 RTX 3060 Ti RTX 3060 Preis (UVP in US-Dollar ab Launch) 1499 US-$ 1199 US-$ 699 US-$ 599 US-$ 499 US-$ 399 US-$ 329 US-$ GPU: Ampere … GA102 GA102 GA102 GA104 GA104 GA104 GA106 Transistoren, Fertigung 28 Mrd., Samsung N8 (8 nm) 28 Mrd., Samsung N8 (8 nm) 17,4 Mrd., Samsung N8 (8 nm) 17,4 Mrd., Samsung N8 (8 nm) 17,4 Mrd., Samsung N8 (8 nm) 17,4 Mrd., Samsung N8 (8 nm) 13,3 Mrd., Samsung N8 (8 nm) Shader-Multiprozessoren / RT-Kerne 82 / 82 80 / 80 68 / 68 48 / 48 46 / 46 38 / 38 28 / 28 Rechenkerne FP32 / Tensor 10496 / 328 10240 / 320 8704 / 272 6144 / 192 5888 / 184 4864 / 152 3584 / 112 Base-/Boost-Takt 1,4 / 1,695 GHz 1,37 / 1,67 GHz 1,44 / 1,71 GHz 1,58 / 1,77 GHz 1,50 / 1,725 GHz 1,41 / 1,665 GHz 1,32 / 1,78 GHz Rechenleistung (FP32)* 35,6 TFlops 34,2 TFlops 29,8 TFlops 21,7 TFlops 20,3 TFlops 16,2 TFlops 12,8 TFlops Raster-Endstufen 112 112 96 96 96 80 48 Speichermenge/-typ 24 GByte GDDR6X 12 GByte GDDR6X 10 GByte GDDR6X 8 GByte GDDR6X 8 GByte GDDR6 8 GByte GDDR6 12 GByte GDDR6 Speicherinterface/-transferrate 384 Bit / 936 GByte/s 384 Bit / k.A. 320 Bit / 760 GByte/s 256 Bit / k.A. 256 Bit / 448 GByte/s 256 Bit / 448 GByte/s 192 Bit / 360 GByte/s Thermal Design Power 350 Watt 350 Watt 320 Watt 290 Watt 220 Watt 200 Watt 170 Watt Mining-Leistung (ETH) voll, keine LHR-Ausführung nur als LHR-Ausführung voll / ab Mai als LHR-Ausführung nur als LHR-Ausführung voll / ab Mai als LHR-Ausführung voll / ab Mai als LHR-Ausführung ab Mai neue LHR-Ausführung * bei Boost-Takt

Limitierte Founders Edition

In Sachen Spieleleistung gibt es bisher nur Angaben von Nvidia selbst. Laut denen ist die GeForce RTX 3080 Ti rund doppelt so schnell wie die ältere GeForce GTX 1080 Ti, die 3070 Ti erreicht Faktor 2 gegenüber der 1070 Ti - bei Spielen mit Raytracing-Effekten ist der Abstand größer.

Nvidia sieht in den eigenen Benchmarks die GeForce RTX 3080 Ti meilenweit vor der älteren GTX 1080 Ti (Bild: Nvidia)

Anders als bisher spricht Nvidia bei den hauseigenen Referenzkarten, den sogenannten Founders Editions, bei RTX 3080 Ti und 3070 Ti explizit von Limited Editions, also begrenzten Stückzahlen. Ab Tag 1 sollen allerdings auch Grafikkarten der Partner von A wie Asus bis Z wie Zotac in den Handel kommen.

