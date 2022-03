"Gran Turismo 7": Polyphony bittet um Entschuldigung für Währungschaos

Polyphony Digital überarbeitet nach massiver Kritik aus der Community das Ingame-Währungssystem ihres Rennspiels "Gran Turismo 7". Diverse Aktivitäten sollen Spielerinnen und Spieler nun wieder mit zusätzlichen "Credits" belohnen, die zum Freischalten zusätzlicher Fahrzeuge notwendig sind.

In einem Blog-Eintrag bittet Studiochef Kazunori Yamauchi die Community um Entschuldigung für die Fehltritte der vergangenen Wochen: Nach Release hatte Polyphony die Credit-Belohnungen für bestimmte Ingame-Rennen nachträglich reduziert. Das ist besonders kritisch, weil man Credits im Ingame-Shop auch mit echtem Geld erwerben kann. Fans warfen dem Studio vor, seine Community mit der nachträglichen Änderung zum Geldausgeben zwingen zu wollen. Obendrein sorgte das Update noch für einen Server-Crash – wegen des Online-Zwangs von Gran Turismo 7 war das Rennspiel deswegen 30 Stunden lang nicht spielbar.

"Ich möchte mich für die Frustration und Verwirrung entschuldigen, die letzte Woche mit unseren Patch-Updates verursacht wurden, die nicht nur zu einem Serverausfall, sondern auch zu Anpassungen an der In-Game-Ökonomie führten, die ohne eine klare Erklärung für unsere Community vorgenommen wurden", schreibt Yamauchi nun in dem Blog-Eintrag.

Entschädigung von einer Million Credits

Spielerinnen und Spieler sollen als "Geste des guten Willens" eine einmalige Entschädigung von 1 Million Credits erhalten, das entspricht im Ingame-Store einem Geldwert von etwas über 10 Euro. Um das Credit-Geschenk zu erhalten, müssen Spielerinnen und Spieler "Gran Turismo 7" bereits vor Veröffentlichung des Blog-Eintrags besessen haben und sich zwischen dem 25. März und dem 25. April in das Spiel einloggen.

Zusätzlich zum Credit-Geschenk will Polyphony künftig auch die Credit-Belohnungen für bestimmte Ingame-Aktivitäten erhöhen. So sollen etwa die Prämien für die Rennen in der zweiten Hälfte des World Circuits im Durchschnitt verdoppelt werden. Auch für Online-Rennen sollen künftig mehr Credits ausgezahlt werden. Polyphony verspricht außerdem acht neue einstündige Endurance-Rennen, die ebenfalls höhere Belohnungen ausspucken. Gemeinsam mit weiteren Änderungen soll der Patch Anfang April für Playstation 4 und Playstation 5 veröffentlicht werden.

(dahe)