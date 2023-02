"Gran Turismo 7": Update für PSVR 2 jetzt verfügbar

Rechtzeitig zum bevorstehenden Release der PSVR 2 hat Sony ein VR-Update für sein Rennspiel "Gran Turismo 7" veröffentlicht. Die neue Version mit der Nummer 1.29 kann jetzt heruntergeladen werden. Die dafür nötigen PSVR2-Headsets kommen offiziell am 22. Februar in den Handel.

Der VR-Modus von "Gran Turismo 7" gehört zum Launch zu den größten Verkaufsargumenten des PSVR2-Headsets – neben eigenständigen Spielen wie "Horizon Call of the Mountain". Im Review-Zeitraum der PSVR 2 war der VR-Modus von "Gran Turismo 7" nicht verfügbar, im PSVR2-Test von heise online konnte er also nicht berücksichtigt werden.

Der VR-Modus von "Gran Turismo 7" funktioniert laut Sony in allen Spielmodi mit Ausnahme des Splitscreen-Modus. Das kostenlose Update kommt außerdem mit einem neuen Showroom-Modus, den VR-Nutzer exklusiv ausprobieren können: Darin können Autos in VR begutachtet werden. Voraussetzung für den VR-Modus von "Gran Turismo 7" ist eine Playstation 5. Das Rennspiel ist auch auf der PS4 verfügbar, für die dafür angebotene erste Version von PSVR gibt es den neuen Modus allerdings nicht.

KI "Sophy" nimmt es mit E-Sportlern auf

Das neue Update für "Gran Turismo 7" kommt obendrein mit einigen neuen Autos und experimenteller KI: "Sophy" ist ebenfalls PS5-exklusiv und soll vorerst bis Ende März in das Spiel integriert werden. "Sophy" wurde per Deep Reinforcement Learning (DRL) trainiert. Über die Rennspiel-KI hat das Forscherteam von Sony AI im vergangenen Jahr im Fachmagazin Nature berichtet.

"Sophy" soll in der Lage sein, dynamische und komplexe Taktikmanöver zu fahren, also etwa gegnerische Fahrer zu blocken, während das eigene Auto am Limit gefahren wird. Dabei soll die KI sich außerdem an die Benimmregeln auf Rennstrecken halten. Laut Sony kann "Sophy" dabei selbst mit den besten E-Sports-Fahrern mithalten. Die KI kann in den vorübergehend auf der PS5 integrierten Rennmodi "GT Sophy" in verschiedenen Schwierigkeitsgraden herausgefordert werden.

(dahe)