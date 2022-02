Grand Theft Auto: Rockstar Games entwickelt Nachfolger von GTA V

Die Cash-Cow von Rockstar-Mutter Take 2 wirft zwar immer noch ordentlich was ab, ist aber in die Jahre gekommen. Jetzt arbeitet das Studio an einem Nachfolger.

Diese Szene aus "GTA: San Andreas" (2014) ist inzwischen ein beliebtes Meme.