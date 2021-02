GraphQL: Hasura öffnet sich in Version 2 für neue Datenbanken und spricht REST

Facebook hat GraphQL ursprünglich 2012 zur internen Verwendung entworfen und 2015 veröffentlicht. Seit 2018 findet die Weiterentwicklung der Sprache zur Abfrage und Manipulation von Daten unter dem Dach der GraphQL Foundation statt, die wiederum Teil der Linux Foundation ist.

GraphQL beschreibt die Definitionen von API-Schnittstellen im Web und in der Cloud. Die Spezifikation gibt vor, wie Clients Abfragen beschreiben und ausführen und wie Server darauf die Requests verarbeiten und beantworten. Dass im Gegensatz zu REST der Client das Heft in der Hand hält, welche Daten er vom Server abfragt, fallen beim Transfer typischerweise weniger Daten an als bei entsprechenden REST-Anfragen. Der Aufbau der Queries ähnelt JSON-Dokumenten.