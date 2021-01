Graue Webcam in Microsoft Teams: Nvidia arbeitet an GeForce-Treiber-Fix

Wer öfter in Videokonferenzen über Microsofts Programm Teams sitzt, hat vielleicht schon ein Problem bei der Farbdarstellung feststellen können: Nutzer werden häufig in Schwarz-Weiß beziehungsweise Grau angezeigt, mit einem eingefrorenen, rötlichen Gesichtsabdruck am Bildrand. Vereinzelt gibt es ähnliche Berichte über Microsofts Skype und das Windows-10-interne Kamera-Tool.

Auch in den Heise-Redaktionen traten die Probleme schon auf. Häufig sehen nur andere Konferenzteilnehmer das Webcam-Bild in den falschen Farben – im eigenen Feed wird es korrekt dargestellt. Das Problem besteht nie dauerhaft, tritt aber immer wieder auf. Andere Dienste, etwa Zoom oder auch Discord, sind nicht betroffen.

Problem im GeForce-Treiber

Alle Nutzer mit diesem Problem haben offenbar eine Gemeinsamkeit: einen PC mit GeForce-Grafikkarte und aktuellen Grafiktreibern. Im internationalen GeForce-Forum hat Nvidia das Problem inzwischen bestätigt und es in die Liste bekannter Probleme beim Treiber 461.09 eingetragen (bisher nur im Forum; im Treiber-PDF noch nicht).

Die verbaute Kamera scheint dabei egal zu sein. Die meisten Berichte kommen mit Logitech-Webcams, was jedoch an der hohen Verbreitung liegen dürfte. In unserer Redaktion erscheinen die grauen Bilder beispielsweise auch mit einer Sony-Alpha-Kamera an einem Elgato-Cam-Link ohne jegliche Logitech-Treiber.

Als Workaround soll stellenweise die Deaktivierung der GPU-Hardware-Beschleunigung in Microsoft Teams helfen – bei uns schuf das jedoch keine komplette Abhilfe. Im Notfall können Nutzer zudem einen älteren GeForce-Treiber installieren – bei der Version 457.51 trat das Problem unseres Wissens noch nicht auf. Darin fehlen allerdings unter anderem die jüngsten Spieleoptimierungen, etwa für das Action-Rollenspiel "Cyberpunk 2077".

(mma)