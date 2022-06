Green IT – Ressourcen schonen und Kosten sparen

Wie kann die IT ihren Beitrag zum Kampf gegen die Klimakatastrophe leisten? Darüber, dass die Branche nachhaltiger werden muss, saind sich alle einig – allein: Es fehlt an der flächendeckenden Umsetzung. Dabei hat die IT großes Potenzial, auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft als Vorreiterin voranzugehen.

Dass hier viel Potenzial ungenutzt bleibt, liegt auch am fehlenden Wissen zu klimafreundlicheren Alternativen in der Informationstechnik. Daher liefert das iX Special "Green IT" praktische Tipps zu erfolgsversprechenden grünen Konzepten – sowohl bei der Hardware als auch der Software. Das Heft zeigt, wie genügsamere Funktionen, durchdachtere Designs, bessere Wartbarkeit und langfristigere Strategien dabei helfen können, dass die Software ihren Beitrag auf dem Weg in eine grünere Zukunft leisten kann.

Ressourcenschleuder Rechenzentrum

Hardwareseitig sind es vor allem die Rechenzentren, die einen großen Anteil am Energiebedarf der IT ausmachen. Bei den verbauten Systemen – Server, Storage, Netze – herrscht enormes Einsparpotenzial. Bislang wird es aber nicht ausgeschöpft. Schuld daran ist unter anderem die fehlende Einigkeit über passende Messmethoden, Kennzahlen und Standards. Dabei gibt eine Reihe vielversprechender Ansätze, die das iX Special vorstellt.

Auch wenn die RZ-Infrastruktur zur Kühlung und Stromversorgung selbst nicht unmittelbar zur Produktivität beiträgt, ist sie für den Betrieb unerlässlich – und macht einen erheblichen Teil desCO₂-Fußabdrucks aus. Auch hier gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, ressourcenschonender zu wirtschaften: von effizienterem Strommanagement über moderne Ansätze zur Kühlung bis hin zur effizienten Abwärmenutzung.

Das iX-Sonderheft "Green IT" ist ab sofort im heise Shop erhältlich. Sowohl die PDF-Version als auch die gedruckte Ausgabe, die auch im gut sortierten Zeitschriftenhandel verfügbar ist, kostet 14,90 Euro. Noch bis zum 16. Juni entfällt das Porto für den Versand bei der Bestellung im heise Shop.

[Update 9.6., 13:23: Eine frühere Version der Meldung enthielt einen falschen Preis für die PDF-Version des iX-Special]

(jvo)