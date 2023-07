Greenpeace: Flüge oft günstiger als Zugreisen

Flugreisen sind in Europa oft günstiger als Bahnreisen. Das hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace nach eigenen Angaben ermittelt. Sie hat die Flug- und Bahnpreise an neun verschiedenen Tagen für 112 europäische Strecken verglichen und kommt zu dem Ergebnis, dass auf 79 von ihnen Flüge günstiger seien als der Zug. Im Durchschnitt seien Bahnreisen doppelt so teuer wie entsprechende Flüge.

Auf den Strecken innerhalb, von und nach Deutschland war eine Zugreise im Durchschnitt 51 Prozent teurer als ein Flug, hat Greenpeace ausgerechnet (PDF). Barcelona–London sei die Strecke mit dem höchsten Preisunterschied, das Zugticket koste bis zum 30-fachen des Flugpreises für eine Reise am selben Tag.

Die teuerste für Deutschland von Greenpeace gefundene Zugstrecke ist Manchester-Köln: Hier koste der Zug durchschnittlich fünfmal so viel wie der Flug. Zu den nach Häufigkeit, Schnelligkeit und Preis attraktivsten Zugrouten gehören drei Strecken mit Start oder Ziel in Deutschland: Berlin–Prag, Zürich–Berlin, Warschau–Berlin, Hamburg–München.

Widerspruch der Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn (DB) weist auf Nachfrage von heise online darauf hin, dass laut Studie gerade auf innerdeutschen "Top-Relationen" wie Hamburg–München oder Berlin–Stuttgart die Bahnfahrt in der Regel günstiger sei als das Flugzeug. "Hier gibt es Super Sparpreise ab 17,90 Euro. Und auch für die Reise ins Ausland haben wir sehr günstige Reisemöglichkeiten, beispielsweise nach Frankreich ab 29,90 Euro oder nach Italien ab 19,90 Euro", sagte ein DB-Sprecher.

In der Greenpeace-Studie werde nicht berücksichtigt, dass die Bahn deutlich günstiger sei als das Flugzeug, wenn Kinder und Gepäck mitgenommen werden müssen. "Jeder Bahnreisende ab 15 Jahren kann in Deutschland und in viele andere europäische Länder bis zu vier Kinder kostenlos mitnehmen", sagte der DB-Sprecher. Das Gepäck koste nichts extra. Mit der Bahn könnten die Passagiere zudem direkt in ein Stadtzentrum fahren, sie müssten nicht mit zusätzlichen Kosten für den Weg vom oder zum Flughafen rechnen.

"Die Mobilitätswende hin zur klimafreundlichen Bahn kann nur gelingen, wenn auch die politischen Rahmenbedingungen fair gestaltet sind", sagte der DB-Sprecher weiter. Dazu gehöre beispielsweise eine Energiebesteuerung, die vor allem die Folgen für das Klima und die Umwelt berücksichtigt. Greenpeace fordert, dass die Kerosin-Steuerbefreiung fallen sollte und die Flugticket-Abgaben erhöht werden sollten. Das Schienennetz müsse ausgebaut und die Zugtickets günstiger werden.

Deutsche Spezialitäten

Fahrkarten der DB seien im Allgemeinen billiger als vergleichbare Fahrkarten im europäischen Ausland, beispielsweise von der französischen Eisenbahngesellschaft SNCF, schreibt Greenpeace. Durch die Sparpreise der DB gebe es außerdem einen großen Preisunterschied zwischen kurzfristigen und langfristigen Buchungen. Die deutschen Flughäfen würden zudem bisher nicht so stark von Billigfluglinien dominiert wie zum Beispiel italienische, spanische oder britische Flughäfen.

Auf den Strecken von und nach Spanien, Italien, Großbritannien, den nordischen Ländern und Frankreich ist das Flugzeug laut Greenpeace fast immer billiger. Auf längeren Strecken von und in die mittel- und osteuropäischen Länder falle der Preisvergleich an verschiedenen Tagen unterschiedlich aus, je nachdem, ob Billigflieger die Verbindung anbieten oder nicht. Auf kürzeren Strecken, wie beispielsweise Berlin–Prag und Warschau–Berlin, sei der Zug immer günstiger, so auch bei Reisen von und in die Schweiz.

Im Vergleich zum Inlandsflug von Hamburg nach München sei der Zug immer günstiger, auf der Strecke von Stuttgart nach Berlin war der Zug an 6 von 9 untersuchten Tagen günstiger. Greenpeace erläutert, dass Deutschland eines der wenigen europäischen Länder sei, in denen auf Inlandsflüge ein wesentlich höherer Mehrwertsteuersatz erhoben wird als auf Züge.

