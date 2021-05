Greenpeace klaut Hunderte VW-Autoschlüssel und bringt sie auf die Zugspitze

Die Elektrifizierung des Volkswagen-Konzerns geht den Umweltschutzaktivisten von Greenpeace nicht schnell genug. Sie haben deshalb am Mittwoch am Verladehafen in Emden die Autoschlüssel von hunderten VW-Fahrzeugen entwendet und auf den Schneeferner-Gletscher auf der Zugspitze gebracht. Dort hat die Polizei die Schlüssel am Freitag sichergestellt.

Den Schneeferner-Gletscher hatten die Aktivisten und Aktivisten ausgesucht, weil dieser vom Klimawandel besonders betroffen sei. Von Emden aus verschiffe Volkswagen Benziner und Diesel hauptsächlich nach Großbritannien und zu den USA, erläutert Greenpeace. VW stelle sich als Elektro-Vorreiter dar, produziere aber noch zu 90 Prozent Autos mit Verbrennermotor. Von den weltweit von Volkswagen im Jahr 2020 verkauften 9 Millionen Pkw würden 2,5 Prozent klimafreundlich fahren. VW hatte im Januar dieses Jahres angegeben, 9,3 Millionen Fahrzeuge verkauft zu haben, davon seien 231.000 vollelektrisch gewesen.

14 Personen überprüft

Die zuständige Polizei Leer ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und besonders schweren Diebstahls. Ihr sei am Mittwochmorgen gemeldet worden, dass sich bis zu 40 Personen mit Überwurfleitern unbefugten Zutritt auf ein umzäuntes Firmengelände verschafft hätten. Von der per Fahrrad, Schlauchboot und Pkw angereisten Aktivisten konnte die Polizei 14 auf ihre Personalien überprüfen.

Greenpeace argumentiert, die Schlüssel nur "entliehen" zu haben. VW ging in einer Stellungnahme nicht näher auf die Aktion ein, betonte aber, "offen für den kritischen Dialog" zu sein. Einer Sprecherin zufolge hat der Konzern keine Anzeige gestellt. Die Aktion auf der Zugspitze wird von der Polizei Garmisch-Partenkirchen als unerlaubte Versammlung gewertet.

Nach Angaben von Greenpeace handelt es sich bei den von der Polizei sichergestellten Schlüsseln um alle in Emden abgezogen. Den Umweltaktivisten zufolge sind es rund 1500 Stück, Polizei und VW äußerten sich am Freitag nicht zur Zahl. Am Mittwoch hatte die Polizei noch 300 bis 400 Schlüssel geschätzt.

(anw)