Größere Erweiterung: Diese 20 neuen Spiele bietet Apple im Abodienst Arcade an

Apple hat seinen Spiele-Abo-Dienst Arcade um 20 Titel erweitert. Es ist in der Geschichte des Dienstes mit insgesamt 200 Titeln eine der größten Ergänzungen. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2022 wurden 50 Titel hinzugefügt. Zur aktuellen Ergänzung gehören einige beliebte Spiele aus dem App Store wie Temple Run+, Limbo+ und PPKP+.

Zu den neuen Spielen gehören TMNT Splintered Fate rund um die Teenage Mutant Ninja Turtles und Disney SpellStruck, ein Spiel, in dem die Rechtschreibfähigkeiten unter Beweis gestellt werden müssen. Dem Bereich Comedy gehört der Indie-Titel "What The Car?" an, ein Rennabenteuer mit unkonventionellen Rennwagen.

Nachhaltige Städtebausimulation

Freude von Stadtbausimulationen dürften sich für "Cityscapes: Sim Build" interessieren. Hier liegt der Schwerpunkt allerdings auf Nachhaltigkeit. Es gilt, die Grundbedürfnisse der Bürger wie Wohnen, Arbeit und Versorgung auszubalancieren und gleichzeitig die Auswirkungen von Industrie und Verkehr auf die Umwelt zu berücksichtigen.

Die nachhaltige Städtebausimulation "Cityscapes: Sim Builder" (Bild: Apple)

"Chess Universe+" richtet sich an Schachliebhaber und kann sowohl online als auch offline gespielt werden. In "Disney Coloring Welt+" können Figuren von Disney und Pixar ausgemalt werden. Ebenfalls von Disney ist das Spiel "Disney Getaway Blast+", ein Drei-Gewinnt-Puzzlespiel.

Landwirtschaftssimulator

Im "Farming Simulator 20+" muss geerntet und das Vieh versorgt werden. Mit dem Verkauf der Güter werden neuen Investitionen finanziert. Es gibt 100 realistische Fahrzeuge und Werkzeuge von bekannten Marken. "Getting Over It+" ist ein Jump'n'Run-Spiel, bei dem es einen Berg zu erklimmen gilt. Ebenfalls hoch hinaus geht es in "Hill Climb Racing+", einem physikbasierten Rennspiel.

"Hill Climb Racing+" ist ein eher unkonventionelles Rennspiel (Bild: Apple)

"Iron Marines+" ist ein Echtzeit-Strategie-Abenteuer in einem Sci-Fi-Setting von den Machern der Kingdom-Rush-Saga. Bei "Kingdom Two Crowns+" handelt es sich um ein seitwärts scrollendes Mikrostrategiespiel mit minimalistischem Spielgefühl, verpackt in einer modernen Pixel-Art-Ästhetik. Man schlüpft in die Rolle eines Monarchen auf seinem Ross und rekrutiert loyale Untertanen, baut Königreiche auf und beschützt diese vor gierigen Kreaturen, die Münzen und die Krone stehlen wollen.

Indietitel und Klassiker

"Playdead’s LIMBO+" ist ein preisgekrönter Puzzle-Platformer und ein Indie-Abenteuer. In "My Town Home - Family Games+" können Spieler ihre eigene Familiengeschichte erfinden und sich an Rollenspielen beteiligen. "Octodad: Dadliest Catch+" ist die Fortsetzung des Titels "Octodad" und handelt von einem Kraken, der sich als Mensch ausgibt.

In "PPKP+" wird eine Stadt plötzlich von Kreaturen des Monster-Korps angegriffen, das es zu besiegen gilt. "Snake.io+" ist eine Adaption des Klassikers. Als kleine Schlange muss man Pellets oder andere Schlangen fressen, um zu wachsen und die größte Schlange auf dem Spielbrett zu werden.

Dienst startete im Jahr 2019

"Temple Run+" bringt den ursprünglichen Endless Runner in 4K. Spieler können ihre Reflexe bei der Schatzsuche auf iOS, iPadOS, macOS und Apple TV testen. "Time Locker+" ist ein minimalistischer Shooter von Solo-Entwickler Sotaro Otsuka. Die Geschwindigkeit der Zeit wird dabei durch die Geschwindigkeit des Fingers der Spieler kontrolliert. Man steuert eine Figur durch eine Reihe von zeitbasierten Levels, in denen man Hindernissen und feindlichem Feuer ausweichen muss, während man versucht, eine Vielzahl von Kreaturen zu besiegen. In "Very Little Nightmares+" muss einem Mädchen geholfen werden, in einem feindlichen Anwesen zu überleben. Spieler müssen sich durch ein Labyrinth voller lebensbedrohlicher Fallen bewegen.

Apple Arcade wurde im Jahr 2019 gestartet und verzichtet komplett auf Werbung und In-App-Käufe. Das monatliche Abo kostet rund 5 Euro. Das Spieleabo ist auch Teil von Apples größeren Abo-Angeboten (Apple One). Die Spiele stehen in Familien bis zu sechs Personen zur Verfügung.

(mki)