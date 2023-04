Größere Störung: App Store und Apple Music ausgefallen

Apple hatte in der Nacht zum Dienstag mit größeren Störungen seiner Dienste zu kämpfen. Betroffen waren Apple Music, Apple Music Radio, iTunes Match sowie der nur in englischen Märkten verfügbare Journalismus-Service Apple News. Außerdem gab es Berichte über Probleme bei der Verwendung des App Store sowie mehrerer Entwicklerdienste wie Testflight. Auch funktionierte vereinzelt Apples offizielles Support-Angebot nicht oder nur teilweise.

System-Status zeigt "all clear"

Mittlerweile zeigt Apples System-Status-Website für Endnutzer das "all clear", erwähnt die einzelnen Ausfälle aber. Dort werden auch bereits behobene mehrere Stunden an Störungen beim Bezahldienst Apple Pay sowie der Kartensammelstelle Apple Wallet aufgeführt, zu denen es allerdings nur wenige Berichte gab. Alle anderen Systembereiche sind – so behauptet zumindest Apple – innerhalb von jeweils rund einer Stunde gefixt worden. Die System-Status-Website gilt allerdings als notorisch unzuverlässig und zeigt Ausfälle teils mit langer Verzögerung.

So wird der App Store, der definitiv gestört war, beispielsweise gar nicht aufgeführt. Der einzeln verfügbare System-Status für Entwickler nennt unterdessen bislang gar keine Ausfälle – auch nicht in der jüngsten Vergangenheit, obwohl diese definitiv da waren. Ob Apple hier noch Infos nachreichen wird, ist unbekannt. Üblicherweise nennt das Unternehmen auch keine Details, warum es zu Server-Ausfällen kam. Wartungsfenster nutzt Apple ansonsten nur um die Weihnachtszeit, angekündigte Downtimes gibt es üblicherweise nicht.

Zum Glück in der Nacht

Der aktuelle Ausfall geschah mitten in der Nacht, sodass es für Nutzer in Europa nur wenige Probleme gegeben haben dürfte. Der letzte große Ausfall bei zahlreichen Apple-Diensten war erst im Februar verzeichnet worden, damals gingen auch iCloud-Services offline, die diesmal normal erreichbar blieben.

Apple setzt bei seinem geschäftlichen Angebot mehr und mehr auf Dienste. Im vergangenen Jahr kam das Unternehmen auf einen Jahresumsatz von fast 80 Millionen allein in dieser Sparte. Hier werden unter anderem iCloud, Apple TV+, App Store (samt Provision), Apple Music, Apple Arcade oder Apple Fitness+ eingerechnet. Entsprechend wichtig ist die Zuverlässigkeit dieser Angebote.

