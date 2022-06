Große Updates für Schreib-Apps: Was iA Writer und Ulysses neu können

Zwei beliebte und zugleich seit vielen Jahren im App Store erhältliche Schreib-Apps für iPhone, iPad und Mac – Ulysses und iA Writer – vermelden große neue Updates. In Ulysses können nun Tabellen angelegt werden. iA Writer kann unterdessen neu auch als Wissendatenbank mit internen Links (Wikilinks) genutzt werden.

Ulysses kann Tabellen

Die 2003 erstmals veröffentlichte Schreib-App Ulysses kommt aus Deutschland. Von Leipzig aus wird inzwischen ein Team von 16 Mitarbeitern koordiniert, das an der Weiterentwicklung der von Marcus Fehn und Max Seelemann erdachten App arbeitet. Die am 20. Juni 2022 veröffentlichte Version 27 ist dabei etwas Besonderes, da sie laut Marcus Fehn mit der Einführung von Tabellen einen oft gehörten Nutzerwunsch erfüllt. Diese können wahlweise im Editor erstellt oder aus einem DOCX-, HTML oder Markdown-Dokument importiert werden. Auch eine Exportfunktion in die Formate PDF, DOCX (Word), HTML, ePub und Markdown wird vorgehalten. Außerdem die Möglichkeit, Tabellen in den Blogsystemen Wordpress, Ghost und Micro.Blog zu veröffentlichen.

Am Grundansatz der App, Ablenkungen zu eliminieren, damit sich Nutzer auf den Text fokussieren können, habe sich indessen nichts geändert, so Fehn. Ulysses wird im Abomodell angeboten.

iA Writer als Wissensdatenbank

Per Wikilinks können in der neuen Version von iA Writer Dokumente miteinander verknüpft werden. (Bild: iA)

Eine sehr lange Tradition hat auch die Schreib-App iA Writer. Die Firma Information Architects entstand 2005 in Tokio (Japan) und eröffnete 2009 ein Büro in Zürich (Schweiz), wo seither der Sitz ist. Ursprünglich spezialisiert auf Websites, Apps und Infografiken brachte das Unternehmen 2010 mit iA Writer eine der meistverkauften Schreib-Apps für iPhone, iPad und Mac heraus. Auch Versionen für Android und Windows sind erhältlich. Die Programme, die für einen für Apps ungewöhnlich hohen Einmalpreis verkauft werden, seien über 750.000 Mal erworben worden.

Für den hohen Anschaffungspreis bekommen die Bestandskunden die neue Version 6 aber auch als kostenfreies Update. An der größten Änderung seit 12 Jahren sei dabei zwei Jahre lang mithilfe von 1000 Betatestern gearbeitet worden. Während am Anfang der Entwicklung der App das fokussierte Schreiben mit Markdown stand, liegt der Fokus der neuen Version darauf, iA Writer zu einer kleinen Wissensdatenbank weiterzuentwickeln. Die Verwendung der von Wikipedia bekannten Syntax soll überdies Hemmschwellen abbauen, bei öffentlichen Wiki-Projekten mitzuwirken. Innerhalb der App können einzelne Textbeiträge leicht miteinander verlinkt werden. Neben der Wissensdatenbank gibt es weitere deutliche Verbesserungen, wie eine Autovervollständigung von Hashtags, eine automatische Linkerkennung und verschiedene Farben zum Hervorheben von Text.

(mki)