Großer Bildschirm mit allen Infos: iOS 17 macht iPhone zum Fahrradcomputer

Besitzer der Apple Watch können ihre Aktivität auf dem Zweirad schon seit längerem mit der Computeruhr überwachen. Allerdings ist die Anzeige beim Radeln eigentlich zu klein und sie lenkt vom Verkehr ab. Apple wird im Rahmen von iOS 17, das im September erscheinen dürfte, deshalb mit einer neuen iPhone-Funktion nachlegen: Die sogenannten Cycling Metrics landen künftig auf Wunsch auch auf dem größeren Bildschirm des Smartphones.

Damit wird das iPhone praktisch zum Fahrradcomputer, wenn man es in eine passende Halterung am Lenker einschiebt. Die Cycling Metrics werden zunächst im Rahmen einer Live-Aktivität dargestellt, können aber mit einem Klick vergrößert werden. Dabei kommt das Hochformat zum Einsatz. Die Daten selbst kommen dabei von einer Apple Watch, auf der watchOS 10 laufen muss.

Angezeigt werden unter anderem Fahrzeit, Fahrkilometer, Geschwindigkeit in km/h, Herzfrequenz, Pulszonen, Splits, Höhenunterschiede sowie auf Wunsch auch die Aktivitätsringe. Große Buttons erlauben Start und Stopp des Workouts sowie verschiedene Einstellungen. Zwischen den Screens mit den verschiedenen Daten wischt man hin und her. Weiterhin kann man auf Wunsch auch eine Bildschirmsperre aktivieren, wie man sie von der Apple Watch kennt,

Verkehrssicherer mit dem iPhone

Auch schön: Bei der Geschwindigkeit wird auf Wunsch auch die Durchschnitts- und Spitzengeschwindigkeit angezeigt, die der Radler erreicht hat. Direkte Daten vom Fahrrad sowie Spezialinfos, wie man sie von Sport-Apps wie Strava kennt, fehlen allerdings (noch). Die vorhandenen Features dürften aber ausreichen, um ein sinnvolles Tracking durchzuführen, zumal natürlich auch die Route erfasst wird. Die Steuerung über das iPhone ist beim Fahrradfahren deutlich angenehmer und verkehrssicherer als über die Apple Watch.

iOS 17 erscheint wie erwähnt im September – vermutlich ungefähr in der Mitte des Monats. watchOS 10 dürfte zur gleichen Zeit erscheinen. Beide Updates sind bereits in einer Entwicklerbeta zum Testen verfügbar, dürften in wenigen Tagen auch als Public Beta heruntergeladen werden können. iOS 17 bringt eine Reihe von Neuerungen bei Lockscreen, Telefonie, Nachrichten, FaceTime und einen neuen Stand-By-Modus. watchOS 10 wurde wiederum deutlicher umgestaltet und bekommt unter anderem Widgets zurück.

