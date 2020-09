Großes Apple-Aktienpaket soll Tim Cook länger binden

Apple will Tim Cook längerfristig als Konzernchef behalten: Nach knapp zehn Jahren als CEO hat Cook nun ein neues, riesiges Aktienpaket erhalten, wie aus einer Eingabe des Unternehmens an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Insgesamt soll Cook damit bis zu knapp eine Million Apple-Aktien erhalten, wenn er bis 2025 bei dem Unternehmen bleibt und bestimmte Leistungsziele in Hinblick auf die Entwicklung des Aktienkurses erfüllt. Nach aktuellem Kurs hätte das gesamte Aktienpaket einen Wert von bis zu rund 100 Millionen Euro.

Hälfte des Aktienpakets an Aktienrendite geknüpft

Cook habe für Innovation gesorgt und das Unternehmen mit "Werten und Integrität" geführt, teilte Apples Board of Directors gegenüber US-Medien mit. Das Aktienpaket ist zweigeteilt: Cook soll knapp 334.000 Apple-Aktien als Restricted Stock Units (RSU) erhalten, die Cook jeweils gedrittelt im April 2023, 2024 und 2025 zugehen. Ein zweites Paket aus ebenfalls knapp 334.000 Apple-Aktien ist an die Aktienrendite (Total Shareholder Return, TSR) geknüpft und wird an Cook im Oktober 2023 übertragen – je nach Entwicklung des Aktienkurses über die nächsten drei Geschäftsjahre erhält der CEO von diesen Aktien einen Menge zwischen 0 und 200 Prozent.

Tim Cook hatte bei der Übernahme des Apple-CEO-Postens im Jahr 2011 zuletzt ein großes Aktienpaket von rund 1 Million Aktien erhalten, das bis zum Jahr 2021 angelegt ist. Durch den im letzten Jahrzehnt stark weiter wachsenden Börsenkurs gilt der Apple-Chef dadurch inzwischen als Milliardär. Vor fünf Jahren kündigte Cook an, er wolle die College-Ausbildung seines Neffen finanzieren, davon abgesehen aber sein gesamtes Vermögen für wohltätige Zwecke spenden.

COO Jeff Williams als möglicher Nachfolger

Zu einem CEO-Nachfolgeplan äußert Apple sich nicht öffentlich. Als derzeit wahrscheinlichster Kandidat gilt COO Jeff Williams, der auch die Entwicklung der Apple Watch und Apples Aktivitäten im Gesundheitsbereich leitet – und dem inzwischen zudem das zentrale Design-Team des Konzerns unterstellt ist. Neben Cook erhielten auch Jeff Williams, der Finanzchef Luca Maestri und die Leiterin der Rechtsabteilung Kate Adams kleinere Pakete mit Restricted Stock Units, die ebenfalls bis zum Jahr 2025 angelegt sind.

