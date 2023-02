Gründer von r/wallstreetbets verklagt Reddit

Jamie Rogozinski, Gründer des Subreddits r/wallstreetbets, hat übereinstimmenden US-Berichten zufolge die Plattform Reddit verklagt. Er wirft den Betreibern der Plattform demnach unter anderem Vertragsbruch und Verletzung seiner Publikationsrechte vor, weil Reddit ihn 2020 als Moderator des Subreddits verbannt hatte. Rogozinski verlangt eine Million US-Dollar Schadenersatz sowie, dass Reddit die Nutzung von Wallstreetsbets untersagt werde, sofern seine Position als Moderator nicht wiederhergestellt werde.

Der Rausschmiss erfolgte im April 2020, einen Monat, nachdem Rogozinski Wallstreetbets 2020 als Marke auf seine Person eintragen lassen wollte. Reddit nimmt aber selber die Markenrechte an seinen Subreddits in Anspruch und hatte auch Widerspruch zur Markeneintragung erhoben. Wie das Wall Street Journal schreibt, habe Rogozinski im Subreddit zuvor noch sein Buch über den Aktienmarkt beworben und auch einen gesponserten Trading-Wettbewerb veranstalten wollen. Das sei nicht überall in der Community gut aufgenommen worden.

"Durchsichtiger Versuch, sich zu bereichern"

Reddit als soziale Plattformen besteht aus vielen Subreddits, die Nutzer dort einrichten können. Es sind forenartigen Sammelstellen für Medieninhalte, Texte und Links mit verschiedenen Themenschwerpunkten, die Nutzer dort zusammentragen und über die sie sich austauschen. r/wallstreetbets gehört mit 13,6 Millionen Mitgliedern zu den erfolgreichsten Subreddits überhaupt. Rogozinski hatte r/wallstreetbets 2012 als Forum für riskantere Anlagestrategien abseits des Mainstreams gegründet.

Reddit wies die Ansprüche Rogozinski zurück. Eine Sprecherin bezeichnete die Klage als völlig unseriös und bar jeglicher Grundlage."Jamie wurde von Reddit als Moderator von r/WallStreetBets entfernt und von den Community-Moderatoren verbannt, weil er versucht hat, sich zu bereichern. Diese Klage ist ein weiterer durchsichtiger Versuch, sich zu bereichern", erklärte die Sprecherin. Es sei bezeichnend, dass er diese Klage drei Jahre nach seiner Verbannung aus r/wallstreetbets einreiche, lange nachdem die Community ohne seine Beteiligung an Popularität gewonnen habe.

Papierhände fahren keine Lambos

Zu Berühmtheit war der Subreddit 2021 gelangt, als er die Keimzelle eines Kleinanlegerschwarms bildete, der sich mit milliardenschweren Investmentfirmen anlegte. Beim Kräftemessen ging es um Leerverkaufswetten auf Aktien, insbesondere die des angeschlagenen Videospielhändlers Gamestop. Große Investmentfonds hatten sich als Leerverkäufer Aktien für einen bestimmten Zeitraum geliehen, und direkt verkauft. Bei den erwarteten fallenden Kursen wollten sie die Papiere rechtzeitig vor Ende der Leihfrist günstiger zurückkaufen und so Gewinne machen.

In der Reddit-Community war aber erkannt worden, dass dafür überhaupt nicht genug Aktien im freien Handel waren. Die Community hatte die Bestände zusammen aufgekauft, für rasante Kursverläufe vor allem bei Gamestop gesorgt – und mit der Weigerung zu verkaufen eine ganze Branche aufgemischt. Die Leerverkäufer mussten Aktien zu teils horrenden Aufschlägen zurückkaufen. 2022 ging sogar der Hedgefonds Melvin Capital wegen Verlusten aus der Gamestop-Rallye pleite.

(axk)