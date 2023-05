Grünstich: Nutzer melden Darstellungsprobleme auf Apple Watch

Irgendwie ist in diesen Updates der Wurm drin: Nach Problemmeldungen zu iOS 16.5 und iPadOS 16.5, die die Funktion von Apples USB-3-Kameraadapter stören können, gibt es nun auch Fehlerberichte von Besitzern der Apple Watch zu watchOS 9.5. Alle drei Systeme waren in der vergangenen Woche von Apple ausgeliefert worden.

Display-Problem (nicht nur) bei älteren Uhren

Der Bug hat mit der Darstellung von Inhalten in bestimmten Bereichen des Betriebssystems zu tun, heißt es unter anderem in längeren Threads auf Reddit. Ansichten wie der Bildschirm mit den Benachrichtigungen oder das Kontrollzentrum erhalten seit der Aktualisierung auf watchOS 9.5 bei Betroffenen einen recht starken Grünstich. Merkwürdigerweise tritt dies nicht bei allen Modellen auf, so scheinen ältere Geräte wie etwa die Apple Watch Series 6 oder Series 5 besonders betroffen zu sein, die Apple Watch Ultra hingegen nicht. Aber auch die erst im letzten Herbst erschienene Apple Watch Series 8 zeigt bei manchen Usern das Problem.

"Sind wir wirklich sicher, dass das ein Feature ist?", schreibt ein Betroffener mit einer Series 4. Ebenfalls zu sehen sei der Grünstich im Sperrbildschirm der Uhr, also dann, wenn man nach dem Anlegen die Geräte-PIN einzugeben hat. Es wirkt, als habe Apple an der Farbdarstellung in einigen Bereichen des Betriebssystems geschraubt. Aus dem normalerweise "unsichtbaren" Schwarz der verbauten OLED-Screens wird besagtes Grün. "Das sieht so aus wie ein ausgewaschenes LED-Display", so ein User.

Auf dem iPhone gab es das schon mal

Die Problematik ist für Apple nicht ganz neu. Zwar wurde sie bislang nicht auf der Apple Watch berichtet, Farbstiche gab es auf dem Mac, dem iPhone oder iPad in den vergangenen Jahren aber häufiger. Oftmals handelte es sich um ein Softwareproblem, manchmal ist es auch nur eine Frage der Einstellungen. Betroffene können sich gegebenenfalls an den Apple-Support wenden; allerdings gibt es bislang keine offizielle Lösung und ein Hardware-Tausch scheint wenig zu bringen.

Bei den in der letzten Woche erschienenen Updates scheint es Probleme mit der Qualitätskontrolle gegeben zu haben – trotz einer wochenlangen Betaphase. So wurde in iOS 16.5 und iPadOS 16.5 ein Bug nicht entdeckt, der dafür sorgt, dass der USB-3-Kameraadapter weder eine Stromversorgung herstellt noch zur Datenübertragung verwendet werden kann. Auch hier gibt es bislang keine Abhilfe. Immerhin: Apple arbeitet sowohl an watchOS 9.6 als auch an iOS / iPadOS 16.6. Beide Betriebssysteme sind derzeit im Betatest.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)