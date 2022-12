Grundlagen: Digital filtern und oszillieren

Filter und Oszillatoren kann man auch abseits von Audio-Signalen gut gebrauchen: Sei es, um rauschende oder zufällig schwankende Messungen zu mitteln, eine LED „atmen“ zu lassen oder einen PID-Regler zu implementieren. Mit nur wenigen Zeilen Code kann man Messwerte filtern und interpolieren, Sinus- und Cosinus-Schwingungen erzeugen oder einen Bandpassfilter realisieren – ganz ohne Fließkomma- oder gar Trigonometrie-Funktionen, sondern nur mit Bit-Shifts und Ganzzahl-Multiplikationen.

In der Make 6/22 erklärt unser Redakteur Carsten Meyer vom Sampling über Schwingungen bis zu Bandpassfiltern, was man für das Experimentieren mit Filtern und Oszillatoren wissen sollte. Die aufgeführten Beispiele lassen sich im Anschluss direkt mit einem ESP32 und ein paar Elektronikkomponenten umsetzen. Den dazugehörigen Code gibt es natürlich in unserem GitHub-Repository als Download.

Außerdem im Heft: Ping-Pong-Trainingsroboter

Tischtennis beinhaltet alles, was ein gutes Freizeitspiel ausmacht: Geschick und Bewegung, Wettbewerb und Spaß, Action und Geselligkeit. Fällt Letztere einmal aus, hilft der Ping-Pong-Trainingsroboter unseres Autors Benno Lottenbach, der automatisch Bälle in wechselnde Richtungen verschießt. Sogar Vorwärtsdrall (Topspin) und Rückwärtsdrall (Backspin) lassen sich einstellen oder man überlässt die Ausrichtung dem Zufall. Gesteuert wird das Gerät mit einem Arduino Uno, die Bauteile kommen aus einem 3D-Drucker. In der Make 6/22 zeigen wir, wie sich der Trainingsroboter zusammenbauen lässt.

Die aktuelle Make: Am Kiosk und online erhältlich

Die Ausgabe 6/22 ist online und am Kiosk erhältlich. Mit einem unserer Abos lag das Heft sogar bereits im Briefkasten. Außerdem können Sie die Make bequem als Printversion oder PDF im Heise Shop bestellen. Wenn Sie die Make lieber digital lesen, können Sie das in unseren Apps für iOS und Android. Online finden Sie auch das Inhaltsverzeichnis der Make 6/22.

(akf)