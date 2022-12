Guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr 2023!

Mit 2022 geht ein Jahr der Krisen zu Ende. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stellt dabei nur die größte und folgenschwerste dar. Rapide steigende Energiepreise, Klimakatastrophen in aller Welt, rasante Inflation und Einbrüche auf den Aktien- und Kryptogeldmärkten hatten ihren Anteil an dem Bild eines schweren Jahres. Zusammen haben sie sogar die Pandemie in den Hintergrund gedrängt, obwohl Covid-19 weiterhin viele Opfer fordert und zum Jahresende in China ein beängstigendes Comeback erlebt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden

Es bleibt zu hoffen und zu wünschen, dass 2023 ein ruhigeres Jahr wird, auch wenn es aktuell noch nicht danach aussieht. Für die großen IT-Konzerne jedenfalls wird es wohl schwierig bleiben, das lässt sich bereits absehen. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und aus der Welt der IT sowie darüber hinaus informieren. Los geht es direkt nach dem Jahreswechsel mit der CES in Las Vegas.

Das gesamte Team von heise online und den Redaktionen von c't, iX, Technology Review, Mac & i, c't Digitale Fotografie, Make, Techstage und Telepolis sowie heise Security, heise Developer und heise Autos wünscht Ihnen ein friedliches und freudvolles Jahr 2023. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Ihre Vorsätze gut umgesetzt bekommen und sich Ihre Wünsche erfüllen und dass Sie gesund bleiben – oder schnell genesen.

Kommen Sie gut hinüber in das neue Jahr und bleiben Sie uns mit Interesse und Kritik gewogen. Wir freuen uns auf Sie und werden Sie weiter aktuell, ausführlich und tiefgründig informieren – und dabei auch über den Tellerrand der IT hinausblicken. Alles Gute für ein schönes neues gemeinsames Jahr!

(mho)