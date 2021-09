HBO Max: Europastart ohne Deutschland

Der Streaming-Dienst HBO Max startet am 26. Oktober in Europa. In Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Spanien und Andorra wird der Streaming-Dienst direkt zum Marktstart verfügbar sein, 14 weitere Länder folgen im kommenden Jahr. Dazu gehören Polen, Ungarn und Kroatien.

Deutschsprachige Länder gehörigen genausowenig zur Liste wie Frankreich, Italien oder das Vereinigte Königreich. Dem Branchenmagazin Variety bestätigte WarnerMedia, dass ein Marktstart dort aktuell nicht geplant ist. Viel spricht daher dafür, dass HBO Max zumindest in den nächsten Jahren nicht in Deutschland verfügbar sein wird.

Eine gute Nachricht ist das für Abonnenten und Abonnentinnen von Sky – der Streaming-Dienst hält die Rechte an vielen HBO-Produktionen in Deutschland und bietet sie in verschiedenen Paketen an. Zuletzt haben Sky und Warner 2019 den Vertrag für HBO-Inhalte verlängert, möglicherweise ist auch das ein Grund für die Zurückhaltung auf dem deutschen Markt.

HBO Max und Discovery

Pläne für einen europäischen Marktstart hatte WarnerMedia bereits Ende des vergangenen Jahres angekündigt, allerdings ohne dabei Details zu nennen. In den USA wird HBO Max seit Mai 2020 angeboten. Die Kosten für das werbefreie Abonnement liegen mit 15 US-Dollar pro Monat vergleichsweise hoch. Zum Angebot von HBO gehören etwa "Game of Thrones", "The Sopranos" oder "Watchmen".

AT&T, die Mutterfirma von WarnerMedia, hat in den USA bereits Pläne angekündigt, HBO Max künftig mit dem Angebot von Discovery zusammenzulegen. Der von WarnerMedia und Discovery geplante Streamingdienst soll schon 2023 einen Umsatz von 52 Milliarden US-Dollar machen, erklärten die Konzerne in einer gemeinsamen Mitteilung.

(dahe)