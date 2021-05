HDMI-2.1-Bug: Yamaha kündigt Boardtausch bei AV-Receivern an

Yamaha wird bei den AV-Receiver-Modellen RX-V4A, RX-V6A, RX-A2A, TSR-400 und TSR-700 die HDMI-Boards austauschen. Damit sollen Probleme mit HDMI 2.1 behoben werden.

Ende Oktober 2020 berichtete c't über eine Panne des Chipherstellers Panasonic Solutions (mittlerweile übernommen von Nuvoton Technology). Diese sorgt dafür, dass sämtliche HDMI-2.1-tauglichen Receiver (auch "8K-Modelle" genannt) von Denon, Marantz und Yamaha nicht in der Lage sind, Videos in 4K-Auflösung mit 120 Bildern pro Sekunde (kurz 4K120) mit erhöhtem Kontrastumfang (High Dynamic Range) von Microsofts Konsole Xbox Series X zu einem passenden Fernseher zu leiten.

Fehlerhafte Implementierung

Konkret ist das Problem auf eine fehlerhafte Implementierung des mit HDMI 2.1 eingeführten Übertragungsverfahrens FRL („Fixed Rate Link“) im HDMI-Chip der AV-Receiver zurückzuführen. Mit Sonys Playstation 5 funktionieren die Geräte fehlerfrei, da diese zwar mit dasselbe Verfahren bei der HDMI-2.1-Übertragung wie die XSX nutzt, die Videobits aber (vereinfacht ausgedrückt) in einem anderen Muster über die Leitungen schickt.

Bei RTX30-Karten von Nvidia ist es etwas kniffliger: Die Treiber für diese Modelle kamen zunächst mit Bugs, die von sich aus bereits Probleme mit HDMI 2.1 verursachten. Diese ließen sich jedoch insoweit beheben, dass die Karten problemlos mit AV-Receivern von Denon und Marantz laufen. Yamaha nutzt bei seinen bereits erhältlichen AV-Receivern mit HDMI 2.1 jedoch einen anderen HDMI-Chip, bei dem sich das angesprochene FRL-Problem auch auf die Karten auswirkt.

Boardtausch

Yamaha hat nun in Japan und in den USA mitgeteilt, dass bei den Modellen RX-V4A, RX-V6A, RX-A2A, TSR-400 und TSR-700 die HDMI-Boards getauscht werden müssen. Der Austausch soll im Sommer in den USA starten und für betroffene Kunden 24 Monate lang kostenlos erfolgen. Hierzulande hat sich Yamaha noch nicht geäußert.

Sound United liefert für seine betroffenen Modelle einen „HDMI-Adapter“ SPK618 nach. Betroffene Kunden in Deutschland, Österreich und den Niederlanden erhalten die Low-Profile-Box zum Anschluss an den AV-Receiver während dessen Garantiezeit kostenfrei nach Hause. Die Abwicklung läuft hierzulande über eine spezielle Webseite von Denon und Marantz. Die Modelle von Sound United haben allerdings auch nur einen HDMI-2.1-tauglichen Anschluss, während es bei Yamaha mindestens drei sind.

Yamahas jüngst angekündigte AV-Receiver Aventage RX-A4A, -A6A und -A8A werden laut Hersteller von dem HDMI-2.1-Bug nicht mehr betroffen sein, da diese bereits mit fehlerfreien Versionen des HDMI-Chips hergestellt werden. Auch Sound United erhält von seinem Zulieferer mittlerweile mit den fehlerfreien HDMI-Chips.

