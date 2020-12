HDR10+ Adaptive: Samsung-TVs bekommen Umgebungslichtsensor

Samsung will in kommende Fernseher seiner "QLED"-Reihe einen Sensor integrieren, der es diesen Modellen ermöglicht, Videobilder im dynamischen HDR-Format HDR10+ an das jeweilige Umgebungslicht anzupassen. Die Funktion soll unter der Bezeichnung "HDR10+ Adaptive" vermarktet werden, erste entsprechend ausgestattete Fernseher präsentiert der Hersteller auf der im Januar – diesmal nur virtuell – stattfindenden CES 2021.

Samsung betont in einer Mitteilung, dass HDR10+ Adaptive mit dem den von der UHD Alliance zur IFA 2019 ins Leben gerufenen "Filmmaker Mode" zusammenarbeitet. Bei diesem Bildmodus geht es darum, alle Videoinhalte möglichst unverfälscht auf den Schirm zu bringen.

Neu ist die grundsätzliche Idee nicht: Auf der CES 2020 im Januar präsentierte Dolby bereits eine entsprechende Funktion für sein HDR10+-Konkurrenzformat Dolby Vision unter dem Namen "Dolby Vision IQ". Auch die Unterstützung des Filmmaker Mode seines HDR10+ Adaptive ist kein Alleinstellungsmerkmal: Auf Nachfrage von c't hatte die UHD Alliance im Januar erklärt, dass der Filmmaker Mode auch mit Dolby Vision (IQ) funktioniere.

Bereits auf der CES 2020 präsentierte Panasonic einen Fernseher, der verschiedene HDR-Formate (darunter HDR10+) mit dem Filmmaker Mode und einem Umgebungslichtsensor kombinierte. (Bild: Nico Jurran)

Auch darauf, HDR10+ mit dem Filmmaker Mode und einem Bildsensor zu verbinden, ist Samsung nicht als erstes Unternehmen gekommen: Panasonic präsentierte ein entsprechendes System unter dem Namen "Filmmaker Mode with Intelligent Sensing" für sein TV-Flaggschiff HZ2000 ebenfalls bereits auf der CES 2020. Diese Funktion lässt sich zudem auch bei den HDR-Formaten HDR10 und HLG nutzen, weiterhin ist der Fernseher mit dem anfangs angesprochenen Dolby Vision IQ ausgestattet.

In Samsungs Pressemitteilung ist weiterhin zu lesen, dass das Hollywoodstudio Universal Pictures künftig mehr HDR10+-Titel liefern will. Tatsächlich ist ist die Auswahl an Ultra HD Blu-rays mit dem dynamischen HDR-Format mit rund 30 Titeln auf dem deutschen Markt sehr überschaubar. Von den Streamingdiensten unterstützt nur Amazon Prime Video das Format. (nij)