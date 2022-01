HP zeigt Business-Notebooks für hybrides Arbeiten

HP hat zur CES den 2022er-Jahrgang seiner Business-Notebooks mitgebracht. Allen gemein ist HP Presence: Man kann im MyHP-Hilfsprogramm globale Filter wie Bildaufhellung oder Hautglättung festlegen, die dann in allen Videokonferenz-Programmen aktiv sind. Generell werden die Bewegtbilder dank 5-MPixel-Kameras besser als vorher. Eine Auto-Frame-Funktionen passt das Bild so an, dass man immer mittig erscheint. Eine KI unterdrückt zudem Hintergrundgeräusche und passt die Sprachlautstärke an, damit man von anderen Teilnehmern besser verstanden wird.

Elite Dragonfly

Das Flaggschiffgerät Elite Dragonfly geht dieses Jahr in die dritte Runde und wurde runderneuert: War trotz hoher Gerätepreise bislang noch ein unzeitgemäß schmales 16:9-Display eingebaut, so gibt es künftig viel mehr Bildhöhe dank 3:2-Display. Optional stehen Panels mit der Privacy-Funktion Sure View Reflect oder ein farbstarker OLED-Touchscreen zur Auswahl. Das Innenleben basiert auf Intels zwölfter Core-i-Generation in Kombination mit bis zu 32 GByte LPDDR5-Speicher und maximal 2 TByte SSD-Speicherplatz. Das Gewicht bleibt wie gehabt bei knapp unter einem Kilogramm.

Das Eltei Dragonfly bekommt in der dritten Generation einen 3:2-Bildschirm. (Bild: HP)

Erstmals gibt es mit dem Elite Dragonfly Chromebook auch ein 1,3 Kilogramm schweres Schwestermodell mit Chrome OS. Es hat ebenfalls einen 3:2-Bildschirm, ist mit 360-Grad-Scharnieren und stiftbedienbarem Touchscreen aber für andere Einsatzzwecke gedacht. Details zum verwendeten Intel-Prozessor hat HP noch nicht genannt; wie bei Cloudgeräten üblich gibt es nur wenig lokalen Speicherplatz (128 bis 512 GByte).

Das Elite Dragonfly Chromebook hat 360-Grad-Scharniere. (Bild: HP)

Beide Dragonfly können mit LTE-Modems bestückt werden. Zudem sind Business-typisch etliche Sicherheitsfunktionen an Bord: Das Windows-Notebook bietet Admins Seelenfrieden mit Funktionen von vPro bis Sure Start; im Chromebook steckt wiederum Googles Sicherheitschip Titan H1.

EliteBooks

Viele Videokonferenzverbesserungen wie 5-MPixel-Kameras und Presence-Funktionen halten auch in den normalen Business-Notebook-Serien EliteBook 1000 G9 und EliteBook 800 G9 Einzug. Im Modelljahr 2022 dürfen sich Nutzer auch hier über mehr Bildhöhe dank 16:10-Bildschirmen freuen.

Das EliteBook 860 löst das bisherige 850er-Modell ab, weil die Diagonale dank 16:10-Bildschirm von 15,6 auf 16 Zoll wächst. (Bild: HP)

Die 1000er-Reihe umfasst wie gehabt nur die 14-Zöller EliteBook 1040 und EliteBook x360 1040; die 800er-Reihe gibt es als EliteBook 830, EliteBoob x360 830 (beide 13,3 Zoll), EliteBook 840 (14 Zoll) und EliteBook 860 (16 Zoll). Letzteres löst wegen des anderen Bildschirmformats das bisherige 850er-Modell (15,6 Zoll) ab, ohne dass sich die Abmessungen oder das Gewicht spürbar unterscheiden würden.

In den günstigeren Modellreihen EliteBook 600 G9 (630, 640, 650) und ProBook 400 G9 (440, 450) bleibt es in diesem Jahr bei etablierten Features wie 16:9-Bildschirmen und 720p-Kameras. LTE-Modems stehen bei allen als Option im Datenblatt.

ZBook Firefly

Für professionelle Nutzer, die unterwegs viel Rechenleistung benötigen, werden die ZBook Firefly neu aufgelegt. Sowohl das ZBook Firefly 14 G9 (14 Zoll) als auch das ZBook Firefly 16 G9 (16 Zoll) bieten farbstarke 16:10-Bildschirme. Datenblätter mit weiteren Ausstattungsdetails liegen bislang nicht vor.

Das kompakte Workstation-Notebook ZBook Firefly 14 trumpft mit einem farbstarken Bildschirm auf. (Bild: HP)

Alle genannten Notebooks sollen in den USA ab März (Elite Dragonfly Chomebook ab April) erhältlich sein. Für Deutschland hat HP noch keine Verfügbarkeiten genannt. Preise gab es bis Redaktionsschluss weder dies- noch jenseits des Atlantiks.

(mue)