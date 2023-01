HTTP-API-Entwicklung: Jetzt mit Vorträgen für die betterCode() API 2023 bewerben

Der Call for Proposals für die betterCode() API 2023 wurde auf den 16. Januar verlängert. Wer also einen 45-minütigen Vortrag oder einen ganztägigen Workshop für die Onlinekonferenz zur HTTP-API-Entwicklung einreichen möchte, bekommt dafür ein wenig mehr Zeit. Das von heise Developer und dpunkt.verlag ausgerichtete Events wird an zwei Terminen veranstaltet, die sich nach Fertigstellung des Programms auch im Paket kaufen lassen. Als Termine können sich Interessierte schon mal den 30. März und 27. April 2023 notieren.

Gesucht werden aber erst mal Vorträge und Workshops zu allen Aspekten der HTTP-API-Entwicklung, also aus Bereichen wie API-Design, API-Management und API-Dokumentation, es sind aber auch Beiträge zur Qualitätssicherung und Praxisberichte willkommen. Der hierfür eingerichtete Call for Proposals steht allen Interessierten auf der Konferenz-Website offen. Das Programm soll spätestens Ende Januar veröffentlicht werden.

Die bisherigen vier Ausgaben der API-Konferenz unterteilten sich in sogenannte Thementage, die einerseits die Web-API-Entwicklung grundlegend motivierten, dann aber auch gewisse Themen vertieften beziehungsweise einen hohen Praxisanteil hatten. In ganztägigen Workshops ließen sich die Themen vertiefen. Dieser Ausrichtung soll auch die Ausgabe in diesem Jahr folgen.

(ane)