Habecks "Osterpaket": Massiver Ausbau der Erneuerbaren Energien beschlossen

Der beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren Energien hat die Zustimmung des Deutschen Bundestags bekommen. Die Abgeordneten haben am Donnerstag mehrere Gesetzesvorlagen des Osterpakets verabschiedet, einen zum beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien, das Windenergie-auf-See-Gesetz und eine Vorlage zur Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land. Auch haben die Abgeordneten eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes verabschiedet.

Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck hatte kurz vor Ostern die Gesetzentwürfe vorgelegt, darüber hatten die Koalitionsparteien bis vor Kurzem verhandelt und eine Einigung erzielt. Für den Ausbau der Photovoltaik sollen neue Flächen unkomplizierter bereitgestellt, die Kommunen bei Wind an Land und Photovoltaik mehr beteiligt und windschwache Standorte verstärkt erschlossen werden. Auch sollen die Rahmenbedingungen für den Ausbau von Photovoltaikdachanlagen verbessert werden. Die EEG-Umlage wird dauerhaft abgeschafft.

Neue Ausbauziele

Die Stromversorgung soll bereits im Jahr 2035 nahezu vollständig auf Erneuerbaren Energien beruhen. Um das neue Ausbauziel für 2030 zu erreichen, sollen die Ausbaupfade und Ausschreibungsmengen deutlich angehoben werden: bei der Windenergie an Land auf ein Niveau von 10 GW pro Jahr, sodass im Jahr 2030 insgesamt rund 115 GW Wind-Leistung in Deutschland installiert sein sollen; bei der Solarenergie auf ein Niveau von 22 GW pro Jahr, sodass 2030 insgesamt rund 215 GW Solar-Leistung in Deutschland installiert sein sollen. Die Ausbauziele für Windenergie auf See sollen bis 2030 auf mindestens 30 GW, bis 2035 auf mindestens 40 GW und mindestens 70 GW bis 2045 gesteigert werden.

Um die Ausbauziele der Windenergie an Land zu erreichen, müssen 2 Prozent der Bundesfläche ausgewiesen werden, das ist mehr als doppelt so viel wie die aktuell ausgewiesenen Flächen. Mit dem Windenergieflächenbedarfsgesetz sollen den Ländern verbindliche Flächenziele nach einem Verteilungsschlüssel vorgegeben werden.

Durch eine Ergänzung des Bundesnaturschutzgesetzes sollen auch Landschaftsschutzgebiete in die Suche nach Flächen für den Windenergieausbau einbezogen werden können. Um Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen, sind bundeseinheitliche Standards für die artenschutzrechtliche Prüfung vorgesehen.

CDU und CSU fühlen sich übergangen

Andreas Jung von der CDU/CSU-Fraktion bemängelte, Habeck habe keine Bereitschaft gezeigt, über die Gesetze eine weiter gehende Einigung zu erzielen. Breitere Mehrheiten hätten eine Akzeptanz gebracht, die noch benötigt werde. Die Akzeptanz könne erhöht werden, indem regionale Produktion gefördert und Arbeitsplätze vor Ort geschaffen werden, meinte Ralph Lenkert von den Linken. Die AfD störte sich daran, dass 2 Prozent der Fläche Deutschland künftig für die Windkraft ausgewiesen werden müsse. Deren Abgeordneter Mark Bernhard fragte, wo die weiteren 90.000 Windräder gebaut werden sollen; er befürchte, es werde viel Wald abgeholzt.

Die Grüne Julia Verlinden wies auf die nötige Unabhängigkeit vor allem von fossilen Energieträgern aus Russland hin, aber auch auf die Erfordernisse, die durch den Klimawandel entstehen. Matthias Miersch (SPD) meinte, die CDU habe 16 Jahre lang auf der Bremse gestanden, nun gehe es endlich weiter. Es gebe aber keinen Grund, sich zurückzulehnen. Michael Kruse von der FDP betonte, dass die EEG-Umlage abgeschafft und der Netzausbau mit dem Ausbau der Produktion gekoppelt werde.

Der Bundesrat wurde in dieser Sache bereits im April eingeschaltet, weil der Ausbau der Erneuerbaren als besonders eilbedürftig gilt. Er hatte im Mai einige Nachbesserungen am Osterpaket gefordert. Die Bundesregierung lehnte die Forderungen weitestgehend ab oder stellte weitere Prüfungen in Aussicht. Am morgigen Freitag wird in der Länderkammer über das Osterpaket abgestimmt.

(anw)